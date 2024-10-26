2024高雄眷村嘉年華今開幕 活化與傳承重現眷村風華

2024高雄眷村嘉年華今開幕，搶搭萬聖節慶典熱潮，由蘋果劇團、希舞集聚舞團與村內驢子實驗室，以充滿萬聖氣息演出，打造萬聖眷村嘉年華；今年眷村文化節主題「新生．永續」意境十足，勾起許多人過往記憶，現場手作、市集、走讀導覽與地方書店展覽與講座，藝文氣息濃厚。

開幕活動由雄商樂旗隊引領，立法委員林岱樺及議員劉德林、林智鴻、陳慧文、鐘易仲均出席參加。劉德林表示，高雄的眷村文化底蘊深厚，今年眷村嘉年華從黃埔新村開幕，與各地眷村協會互相交流推廣經驗，很有意義；陳慧文說，現今眷村文化因眷二代加入更多元化，樂見民間一起投入活化。

林智鴻議員表示，眷村文化節主題「新生．永續」很有意境，眷村是台灣由根而生的文化與記憶，期許眷村文化能夠傳承下去。

文化局副局長簡美玲表示，眷村文化保存透過「以住代護」政策進行修復及活化，讓眷村與周遭環境建立連結，今年電纜地下化更改變眷村視野風貌，綠化地貌與修復老舊管線都是眷村再造重要工程。

簡美玲說，新生與永續打開了黃埔眷村西側大草原空間，見證保存眷村文化重要意義，維護之餘不忘新創力量永續經營，如高雄設市百年漫長時間與眾多人力支持，都是高雄眷村誕生新風貌動力，這次鳳山黃埔擴大開放空間，還安排劇團、舞團吸引親子同樂。

市集中也有隱藏任務可換取刮刮樂，限定好禮讓民眾帶回家，今年有嘉年華限定主題拍貼機，讓這特別時刻被好好保存下來。

文化局表示，眷村嘉年華11月2、3日於岡山樂群村接棒，有從南歐跨到眷村獨特餐宴，還有趣味空軍知識大闖關，以及和地方團體策畫的歌唱比賽、烤肉派對，還有獨家不私藏的帶路活動；11月9、10日在左營建業新村閉幕，也邀請豫劇團陪民眾體驗畫臉譜、著戲服，一同觀賞豫劇眷村好戲。