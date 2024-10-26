影／ 6旬老兵獅山砲陣地重現昔日砲操 民眾「安可聲」不斷

獅山砲陣地是金門著名的軍事設施景點，以往總會安排臨時人員跳砲操表演，因為當中有多位是陸配，還曾經引起討論，讓人大嘆今非昔比，今天下午一群平均年齡60歲的老兵相約操演砲操，重現往日訓練場景，在資深士官長的號召，老兵3場專業的砲操演出，贏得觀眾熱情掌聲肯定，現場「安可」聲不斷。

金門老兵召集令正如火如荼的進行中，其中草綠服快閃系列，今天下午15點在獅山砲陣地加碼演出，為今年的老兵活動掀起高潮。召集老兵砲操重現的營士官督導長卓慶順表示，這次邀請多位昔日有實際跳過砲操弟兄一起來操演砲操，大家都是滿滿的感動，雖然大家都30至40年沒跳了，但團練了2次很快就掌握當年的感覺，很開心今天呈現在民眾面前的表現，還是很專業，大家都覺得與有榮焉。

民國74年在獅山砲陣地當兵的砲長曾永增說，這次號召3位當年砲班的人回來一起跳砲操，他說，每個年代的砲操跳得都不一樣，大家平均年齡都60多歲，僅一起團練4次，昨天也臨時抱佛腳，好在以前當兵的基本功都在，跳了幾次，感覺都回來了。

這群主動徵召回來跳砲操的老兵，年紀最長是67歲、最輕則是40多歲，負責射擊任務的李致遠說，時隔42年沒跳砲操，這次操演讓大家重現往日訓練場景，一起來追憶那逝去的青春。

金門觀光處長許績鑫也到場與老兵們互動，許績鑫指出，這些老兵包含當年擔任砲長、副砲長及其他砲手等成員，他們在退伍30至40年後，仍能精準地完成八吋榴砲砲操表演，顯示當年砲兵部隊的風采；且來自台灣北、中、南的老兵自發性集結於台中進行排練，反覆演練每一項砲操細節，力求以最佳狀態完成此次使命，成為本次召集令的一大亮點。

今天的3場表演吸引數百位來自兩岸三地旅客現場參觀，眾多外島兵弟兄們或著草綠服或穿迷彩服集結在場共同支持，使得退役多年的獅山砲陣地再度充滿雄壯的軍容聲勢，遊客中也有陸客身影，並對精彩的砲操表演反應熱烈，象徵兩岸交流的回暖氛圍。現場民眾表示能夠連看三場真正的老兵跳砲操，實在是一趟值得也充滿樂趣的旅程。

繼日間砲操演出後，這群老兵將於今晚自發進行夜行軍，在寧靜的夜晚列隊穿越慈堤，步伐整齊，步履堅定，仿佛時光倒流，重現當年訓練的場景，以實際行動為本次活動畫下圓滿句點。

2024金門老兵召集令活動自113年10月1日持續至12月15日，凡活動期間返金的外島兵，憑身分證及來金機票並完成活動任務，即可參加專屬紀念品申領。