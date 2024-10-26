國際獅子會辦捐血活動 目標募集3千袋鮮血
時序入冬血庫告急，由國際獅子會300E-3區主辦的大型捐血活動今天上午展開，邀請社會各界愛心人士共襄盛舉，攜手響應「捐血一袋，救人一命」的行動，將愛心的力量傳遞至社會每個角落。
活動由300E-3區總監黃明祿、活動主委榮譽副總監郭美麗，以及捐血委員會主席陳天寶攜手所屬分會獅友共同策劃。為便利熱心民眾就近參與，活動當天分別位於高雄大遠百、岡山、楠梓等共設置9處捐血站。
為了回饋愛心捐血民眾，只要每捐血250cc就贈送特製一卡通1張，每個捐血站前200名民眾還有精品耳掛式咖啡禮盒。現場還有中南咖啡提供香醇手沖咖啡，讓捐血民眾在做愛心同時也能品嘗。
國際獅子會300E-3區感謝各區捐血點的民眾，一同捲起袖子、加入捐血行列，為需要幫助的生命燃起希望。特別提醒O型與A型血庫存僅剩6天，期待社會各界的熱情支持，目標募集3000袋鮮血，攜手為生命加油。
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