官澳旅台鄉親楊昂成慨捐2千萬 助鳳山寺重建傳為佳話

金門「鳳山寺」歷史悠久，可追溯至元朝金門開闢鹽場，據傳，清朝年間海水侵蝕鳳山寺而坍塌，經過居民的奔走與各單位協調，今天在原址重建動土，財團法人龍鳳宮董事會董事主席楊維居表示，鳳山寺的原址重建，不僅是對一座重要廟宇的修復，更是為了延續官澳地區的宗教信仰，並為未來世代留下珍貴的文化資產。

回顧鳳山寺的歷史更是充滿波折，鳳山寺原址坐落於官澳地區，與官澳龍鳳宮歷史淵源深厚，龍鳳宮前身「天妃廟」供奉媽祖，據傳，清朝年間海水侵蝕鳳山寺而坍塌，村民將寺內廣澤尊王移入天妃廟，以原有建材再新蓋「西宮」，重建落成後，日本軍佔領金門時，廟宇則被作為發電機房使用，後也因38年國民政府遷至金門後，被部隊拆去用作防禦工事，自此廣澤尊王與天上聖母並併祀，廟名也改稱龍鳳宮。

鳳山寺重建的動土典禮今天上午10點在官澳原址舉行，包括金門縣副縣長李文良、議長洪允典、議員石永成、張雲量、王國代，以及金沙鎮長吳有家等貴賓都到場參與，與村民、信眾共同見證這歷史性的時刻。

楊維居提到，他從申請到今天的動土，花了5年3個月的時間，透過多方單位協調，及努力奔走下才促成了今日的動工，他也指出，要特別感謝榮譽主席楊昂成慷慨捐贈2千萬元，為鳳山寺的重建提供了堅實的資金保障。而廣澤尊王移至龍鳳宮供奉達75年，此次因緣成熟，重建「鳳山寺」，讓龍鳳宮裡的廣澤尊王可以回到自己原來的地方。

據了解，此次重建鳳山寺共花了2600餘萬，而高齡87歲的官澳鄉親楊昂成個人就捐了2千萬，他透露兒時常在龍鳳宮乘涼睡午覺，21歲時因金門823戰役開打，隻身去高雄打拼，一開始從做工做起，後與友人投資做檀香，大概做了將近60年，另也投資房地產，事業有成，此次得知要重建鳳山廟，他二話不說力挺到底，也回饋地方，讓鄰里很稱讚。