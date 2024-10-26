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富豪「後花園」？高爾夫球場違法農藥挨罰百萬 今小白球仍滿場飛

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營，工作人員開著收球機在草地收球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營，工作人員開著收球機在草地收球。記者石秀華／攝影

由高雄在地陳啟川家族經營的高雄高爾夫俱樂部，被地主高市府發現使用違法農藥除草，由於地處澄清湖水源保護區，市府開罰百萬，並指不續約將收回土地；事件傳開後，今假日，記者直擊球場除有公開賽外，仍有不少球友享受打小白球的樂趣。

高雄高爾夫球場官網簡介，球場於1961年在當時台灣省的支持推動下成立，並於當年10月25日前9洞球道正式啟用開幕，由「台灣5大家族」之一的高雄陳啟川家族經營；2000年球場取得體委會核發經營執照，2011年高市府繼受前縣政府契約，出租60公頃土地予財團法人高雄高爾夫俱樂部。

現由高雄在地陳家第四代陳建甫負責，球場曾被當地富豪視為是「後花園」，一張球證在市場據稱高達500萬元。球場約60公頃土地原為高市府公園用地，原租金為每年9000萬，4年一簽，但與高雄高爾夫俱樂部約定相關公益回饋後，每年以5400萬元的優惠價格出租，合約於去年6月即到期。

球場傳出被地主高市府發現球場使用俗稱「毒絲本」的陶斯松除草，由於球場位在澄清湖水源保護區，是市民飲水主要來源，市府開罰百萬，還打算不續約收回土地。

記者今周六假日前往球場查看，入口處有2024高雄公開賽的整排旗幟，停車場區分會員和一般民眾使用；其中民眾停車場約停了7、8成滿，其中不乏賓士、特斯拉等百萬名車。

被市府查出有使用違反農藥除草的擊球練習區，有不少民眾享受揮桿小白球的樂趣，絲毫未受媒體報導或市府因球場除草使用違法農藥裁罰百萬的影響；只要花40元就有20顆小白球可練擊球。

一名建設公司的董仔打完球離去時，被記者攔問；這名董事長受訪時表示，高爾夫球場環境、空氣好，早年高爾夫是貴族打的，花得起錢的人很少，收費貴了一些，但現在打18洞一次2、3000元，相對說起來比較便宜。

對於市府打算收回球場一事，這名董仔說，球場土地是向市府承租，租金很貴，但據他所了解，球場走向公益性，沒什麼賺頭，打球的價位球友也都認同，他舉例，一個年所得300萬和30萬的人對於物價波動來說，一定有不一樣的感覺，球場的問題、關係複雜，非一般市民所能了解，不能以偏概全。

一名在球場默默付出多年的志工提及看著球場蓋起來，還有不少同學當球僮掙錢；他認為球場用農藥是除會咬草根的小蟲，應不至於用違法的農藥去除草，若一個月不除草，小白球打進草裡，根本無法撿球。

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高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營，工作人員開著收球機將草地上的小白球收回後，由志工負責清洗。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營，工作人員開著收球機將草地上的小白球收回後，由志工負責清洗。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營；圖為球場入口處，有顆大大的小白球標誌。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營；圖為球場入口處，有顆大大的小白球標誌。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被地主高市府查出使用禁用毒絲本等農藥，開罰百萬；今假日球場內不受影響，仍照常經營，工作人員將從草地上收回的小白球倒入洗球機。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被地主高市府查出使用禁用毒絲本等農藥，開罰百萬；今假日球場內不受影響，仍照常經營，工作人員將從草地上收回的小白球倒入洗球機。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場今假日，未受高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，開出百萬罰單的影響，仍照常經營，不少球友在練習擊球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場今假日，未受高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，開出百萬罰單的影響，仍照常經營，不少球友在練習擊球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營，工作人員開著收球機在草地收球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營，工作人員開著收球機在草地收球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營，不少球友在練習擊球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營，不少球友在練習擊球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營，不少球友享受擊出小白球的樂趣。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營，不少球友享受擊出小白球的樂趣。記者石秀華／攝影

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