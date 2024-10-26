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全民運首度納入籐球項目 邀東南亞各國交流競賽
全民運首度加入藤球比賽，配合政府新南向政策，2024全民運在屏東邀請泰國、越南、菲律賓等國舉辦交流賽。縣府表示，希望擴展雙向體育運動，加深與新南向國家間的交流，比賽結果泰國代表隊在男子組與女子組均獲得第一名佳績。
本屆全民運動會有33項運動賽事，藤球是首度列入正式競賽項目，26日在佳冬高農舉辦新南向藤球交流賽，讓台灣選手與東南亞各國的籐球強權競技，與選手們交夜，強化技能與比賽經驗。
體育發展中心指出，藤球運動在東南亞國家盛行已久，近來受新南向政策推廣，在台灣也日益風行。屏東縣為藤球發展重鎮，近來大力支持其發展，希望透過此次賽事提高大眾對藤球的認識，促進藤球運動發展，也增加台灣與新南向國家間的友好互動。
經過一整天鏖戰，泰國代表隊在男子組與女子組競賽中均技壓群雄，雙雙獲得得第一名的佳績。地主隊屏東移家A、B兩隊及女子隊不敵東南亞強權國家，但不放棄的奮戰精神仍獲得其他選手及觀眾尊敬。
全民運的藤球項目將在27日起，在佳冬高農展開為期4天的比賽，國內各縣市好手齊聚競技，精彩可期。
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