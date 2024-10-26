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颱風吹垮屋頂！高雄獨居婦房屋殘破 公益團體募資搶救

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市前鎮區一名63歲獨居婦人月初因山陀兒颱造成2樓平房屋頂屋瓦坍塌，衡山基金會為此募資20萬協助修繕，志工團隊與愛心企業今日攜手進場施作工程。記者宋原彰／攝影
高雄市前鎮區一名63歲獨居婦人月初因山陀兒颱造成2樓平房屋頂屋瓦坍塌，衡山基金會為此募資20萬協助修繕，志工團隊與愛心企業今日攜手進場施作工程。記者宋原彰／攝影

高雄市前鎮區一名63歲獨居、患有重度精障疾病的吳姓婦人長期依賴微薄的政府補助過活，月初因山陀兒颱造成2樓平房屋頂屋瓦坍塌，社會局訪視後還發現木造屋遭白蟻侵蝕，主橫梁斷裂，電線紊亂老舊，環境極度危險，由無障礙之家轉介至衡山基金會，基金會為此募資20萬協助修繕，志工團隊與愛心企業今日攜手進場施作工程。

衡山基金會表示，該名63歲「阿麗姨」長年在重度精障疾病困擾下，無法正常融入社會生活，未婚未育、一個人獨居在父母遺留的房子，鄰里的不喜、手足的遠離，讓本就形單影隻的她更加孤立無援，這次在山陀兒強風重創下，原就老舊破損的屋瓦直接坍塌，基金會為此發起動員計畫，號召志工團隊與愛心企業晨間廚房合作，為阿麗姨重整家園。

阿麗姨說，從小住在這裡已經60多年了，父親離開後剩下一張搖搖椅和老木房陪伴她，每個月要付給政府租金，沒有能力支付修的費用，每次屋頂漏水只能躲在不會被雨滴到的地方，有時會從外面撿板子遮雨，「希望能像隔壁鄰居的家一樣，看起來好漂亮」，這次有善心團體願意協助常常開心，今天就到每位志工身邊說感謝。

衡山基金會表示，晨間廚房這次號召20多位員工共襄盛舉，使修繕計畫得以順利展開，基金會秉持「點滴關懷，修繕未來」的精神，致力於為弱勢族群提供幫助，無論是房屋修繕、食物銀行、還是生活支持，基金會使命就是讓這些困境中的家庭重拾生活希望；此次修繕不僅解決了阿麗姨的居住危機，也展現了公私協力及社會大愛與企業善舉的力量。

高雄市前鎮區一名63歲獨居婦人月初因山陀兒颱造成2樓平房屋頂屋瓦坍塌，衡山基金會為此募資20萬協助修繕，志工團隊與愛心企業今日攜手進場施作工程。記者宋原彰／攝影
高雄市前鎮區一名63歲獨居婦人月初因山陀兒颱造成2樓平房屋頂屋瓦坍塌，衡山基金會為此募資20萬協助修繕，志工團隊與愛心企業今日攜手進場施作工程。記者宋原彰／攝影
高雄市前鎮區一名63歲獨居婦人月初因山陀兒颱造成2樓平房屋頂屋瓦坍塌，衡山基金會為此募資20萬協助修繕，志工團隊與愛心企業今日攜手進場施作工程。記者宋原彰／攝影
高雄市前鎮區一名63歲獨居婦人月初因山陀兒颱造成2樓平房屋頂屋瓦坍塌，衡山基金會為此募資20萬協助修繕，志工團隊與愛心企業今日攜手進場施作工程。記者宋原彰／攝影

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