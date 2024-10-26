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高雄高爾夫球場用違法農藥遭罰百萬恐收回 業者回應了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營，工作人員開著收球機在草地收球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場內不受影響，仍照常經營，工作人員開著收球機在草地收球。記者石秀華／攝影

現由高雄在地陳啟川家族經營的高雄高爾夫俱樂部，被地主高市府發現球場使用俗稱「毒絲本」的陶斯松除草，由於球場位在澄清湖水源保護區，是市民飲水主要來源，市府開罰百萬，還打算不續約收回土地；對此，業者今低調指，尊重市府說法。

高雄高爾夫俱樂部正舉行第37屆高雄公開賽，吸引來自7國136位選手參加；成立於1961年的俱樂部，由「台灣5大家族」之一的高雄陳啟川家族經營，目前由第四代陳建甫接續負責。

陳建甫曾在本屆高雄公開賽的記者會上，對外宣稱自己和野鳥學會以及屏東科技大學研究，進行生態友善措施、完成植物花香主題，標榜球場做到了環境永續經營，卻被市府工務局發現使用俗稱「毒絲本」的陶斯松除草，有汙染澄清湖之虞。

由於球場水池內驗出農藥殘留，水利局追查發現水池滯洪效能不佳，恐溢流至澄清湖，環保局依法重罰100萬，工務局將強制收回土地，轉做公園使用。

對於市府各局處聯手「追殺」，祭出收回高爾夫球場土地一事，球場員工指出，發言的劉姓總經理正忙公開賽之事，暫無法做出回應，僅表示，「尊重市府說法」。

高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；圖為供會員或民眾練習打高爾夫球的場地記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；圖為供會員或民眾練習打高爾夫球的場地記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，今假日球場內仍有不少人練習打高爾夫球，工作人員開著收球機在草地收球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，今假日球場內仍有不少人練習打高爾夫球，工作人員開著收球機在草地收球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，今假日球場內仍有不少人練習打高爾夫球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，今假日球場內仍有不少人練習打高爾夫球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場不受影響，仍照常經營，有不少人前往打球，工作人員忙著以收球機收球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，環保局開出百萬罰單；今假日球場不受影響，仍照常經營，有不少人前往打球，工作人員忙著以收球機收球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，今假日球場內仍有不少人練習打高爾夫球。記者石秀華／攝影
高雄高爾夫球場被高市工務局查出使用禁用毒絲本等農藥，今假日球場內仍有不少人練習打高爾夫球。記者石秀華／攝影

屏東 水利局 澄清湖 環保局 高爾夫

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