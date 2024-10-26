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影／高雄高爾夫球場用違法農藥 「恐汙染澄清湖」遭罰百萬

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄高爾夫俱樂部去年與市府合約到期後不僅違規占地，今年還被查出違法使用劇毒農藥維護草皮，甚至有俗稱「毒絲本」的禁藥陶斯松。圖／高雄市工務局提供
高雄高爾夫俱樂部去年與市府合約到期後不僅違規占地，今年還被查出違法使用劇毒農藥維護草皮，甚至有俗稱「毒絲本」的禁藥陶斯松。圖／高雄市工務局提供

佔地60公頃的高雄高爾夫俱樂部鄰近澄清湖，屬飲用水水源水質保護區，去年與市府合約到期後不僅違規占地，今年還被查出違法使用劇毒農藥維護草皮，甚至有俗稱「毒絲本」的禁藥陶斯松，球場水池內也驗出農藥殘留，水利局追查發現水池滯洪效能不佳，恐溢流至澄清湖，環保局依法重罰100萬，工務局將強制收回土地，轉做公園使用。

位於澄清湖旁的高雄高爾夫球場2000年取得體委會核發球場經營執照，2011年高市府繼受前縣政府契約，出租60公頃土地予財團法人高雄高爾夫俱樂部，租約於去年6月到期，由於球場業者對履約承諾事項包括開放民眾休憩、市民七折優惠、以及提供學校教學使用時數等公益回饋等並未落實，已從去年7月占用並違規營業迄今。

高市府今年因颱風災情稽查球場，發現未做好水土保持，排水進到澄清湖內，有污染水源之虞，甚至進一步查出業者違法使用農藥，8月9日查獲農藥255罐、除草劑235瓶，當中包括俗稱「毒絲本」的禁藥陶斯松89罐，業者坦承向屏東縣農藥行購買多年，但訂貨時間、品項、數量及使用後空罐等皆交代不清，農業局依法裁罰15萬，沒入銷毀禁藥。

市府後續追查發現8月13至27日間，球場水池驗出農藥「加保扶」，噴藥作業車驗出「賽扶寧」，草皮驗出「嘉磷賽」、「鋅錳乃浦」殘留，員工和草皮指導顧問皆坦承日常有下藥。另外園內編號9號、10號蓄水池滯洪效能不佳，大雨過溢流至澄清湖，水利局要求業者提報水土保持改善計畫限期改善，均未獲回應，依違反水土保持法裁罰10萬。

此外根據「澄清湖飲用水水源水質保護區」管制項目和禁止行為，業者在保護區內從事污染水源行為，環保局依違反飲用水管理條例重罰業者100萬，另違反高雄市除草劑管理自治條例也裁罰5萬元，總計開出130萬元裁罰，市府也通告廢止場內地下水井，不讓占用人續用水權。

工務局長楊欽富強調，該球場占地60公頃為公園用地，過去在高雄縣政府時期，前縣府就屢屢要求業者遵守2010年「公告澄清湖飲用水水源水質保護區」各項管制項目，雖先前在水質定期抽驗並未發現水源遭污染，但業者長期違規屬實，且未提改善計畫，市府已決定不續租給業者使用，未來土地將轉型供民眾休憩、生態永續、防洪等用途之公園使用。

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