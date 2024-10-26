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金門小三通出境X光機汰換啟用 查驗違法品無所遁形

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金馬澎分署已將水頭碼頭的小三通出境行李檢查儀更換新設備，昨已驗收啟用。圖／金馬澎分署提供
金馬澎分署已將水頭碼頭的小三通出境行李檢查儀更換新設備，昨已驗收啟用。圖／金馬澎分署提供

金門水頭碼頭旅客服務中心日前傳出小三通航線出境行李檢查儀「罷工」，遭媒體報導「造成通關大塞車」，金馬澎分署緊急提供照片與監視器的截圖澄清，並無此事；該署也趕緊加速換裝新式X光機行李檢查儀，並於昨日完成行李檢查儀驗收，正式啟用，恢復正常檢查程序。

金馬澎分署表示，原金門水頭旅客服務中心小三通出境行李檢查儀已逾使用年限，多數零件已停產維護不易，另金門地處偏遠，維修所費不貲且曠日廢時，金馬澎分署於去年積極爭取預算於今年購置新式X光機替換，啟用後除可提升整體通關服務效能，也可藉由新裝備查驗旅客有無攜帶違禁品或危險物品，避免不法及危安情事發生。

據了解，當初換裝X光機的時間緩慢，主要是卡在因X光機輻射檢驗合格證書一直還未取得，金馬澎分署為加速恢復X光機行李檢查儀運作確保邊境安全，積極協調核能安全委員會針對此案加速檢驗許可流程，並獲支持，昨日指派專人偕同廠商完成金門水頭旅客服務中心小三通出境行李檢查儀驗收，針對各項規格實施功能檢測及丈量，驗收合格並正式啟用。

第九岸巡隊表示，除換裝新式X光機行李檢查儀，他們也維持派遣6人執行旅客安全檢查，另增派2人2偵搜犬協助隨身行李檢查，持續秉持為民服務精神，落實海岸巡防工作，守護國土邊境治安。

金門水頭通關大樓小三通出境X光機行李檢查儀，金馬澎分署昨日完成行驗收，並已正式啟用。圖／金馬澎分署提供
金門水頭通關大樓小三通出境X光機行李檢查儀，金馬澎分署昨日完成行驗收，並已正式啟用。圖／金馬澎分署提供

小三通 金門

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