高雄高爾夫球場傳用「毒絲本」除草 高市府擬終止續約

現由高雄在地陳啟川家族經營的高雄高爾夫俱樂部，被地主高雄市政府發現球場使用俗稱「毒絲本」的陶斯松除草，由於球場位在澄清湖水源保護區，是市民飲水主要來源，市府鑑此決定不再續約。

高雄高爾夫俱樂部成立於1961年，距今已63年，現由高雄在地陳家第四代陳建甫負責，一張球證在市場據稱高達500萬元。球場約60公頃土地原為高市府公園用地，原租金為每年9000萬，4年一簽，但與高雄高爾夫俱樂部約定相關公益回饋後，每年以5400萬元的優惠價格出租，合約於去年6月即到期。

據了解，俱樂部因未依約落實開放市民休憩、市民入場7折優惠，落實教學使用時數的公益承諾，市府於合約到期時即擬收回球場，但俱樂部堅不返還。不料歷時一年餘，正值高雄醫學大學法人旗下大同醫院爆發經營權爭議，市府與在地陳家槓開之際，高雄高爾夫球俱部樂也傳出被市府查出「球場有毒」，面臨收回命運。

高雄市工務局長楊欽富解釋，因7月凱米颱風大淹水，擔心水土保持，工務局確曾前往高雄高爾夫球場查察，結果在球場水池驗出農藥「加保扶」，噴藥作業車驗出「賽扶寧」，草皮有「嘉磷賽」、「鋅錳乃浦」殘留，編號10號的水池在大雨過後溢至澄清湖水域，恐影響飲水安全。

另在球場內也查獲農藥及除草劑，當中包括早已被禁止的陶斯松89罐。由於情節重大，俱樂部也未提出改善計畫，市府決定不再續租。未來60公頃市有土地轉做公園，供市民共享。

楊欽富說，高雄高爾夫球場是全台唯一一座位在水源保護區的球場，其他球場檢出的農藥及肥料，只要低於檢驗標準就可以，「這裡要求無毒環境，一點都不能用」。他表示，高雄高爾夫球場續約問題已談了一年多，業者不能達到市府要求的無毒經營等條件，「那就按照合約來」，包括回歸原租金等。

楊欽富也說，目前高雄高爾夫球場屬無約的占用狀況，占用人之前有用過農藥及除草劑，但這地方是水源保護區，對市民的飲水安全有疑慮，實不宜當球場使用，因此市府針對這60公頃的球場用地，未來將移做生態休閒的公園使用。