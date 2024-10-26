高捷「小港林園線」第一階段建3地下車站 11月正式施作

高雄捷運小港林園延伸線繼去年11月舉辦聯合動土祈福典禮後，預計於今年11月正式進場施作，第一階段土建標自既有R3小港站尾端起，設置RL1、 RL2及RL3等3座地下車站，經沿海一路、沿海二路、沿海三路至鳳鼻頭公園止，長度約6.35公里，採潛盾隧道工法，統包商榮工工程公司昨晚向沿線小港居民舉辦第一場施工說明會。

小港林園線民國111年9月獲行政院核定後，去年完成全線機電系統標、軌道標及第一階段土建標的統包工程案採購發包作業，其中土建標統包工程是由榮工工程股份有限公司承攬施作，自既有R3小港站尾端起，經沿海一路、沿海二路、沿海三路至鳳鼻頭公園止，長度約6.35公里。昨日統包商向小港里民們舉辦施工前說明會。

捷運局指出，小港林園線第一階段土建標統包工程設有RL1、 RL2及RL3等3座地下車站，車站間採潛盾隧道工法，今年11月起將陸續於沿海二路至沿海三路架設圍籬施工，未來將持續要求統包商在施工過程中，確實依交通維持計畫執行，並責成專管及監造顧問加強監督管制，降低交通衝擊，減少對周邊環境的影響，如期如質完工。