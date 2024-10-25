影／高雄超大南瓜燈光秀今啟用 「怪可愛的」逾2萬人爭睹
2024高雄萬聖節今登場，首發由22米全台最大南瓜怪閃亮登場，結合雷射燈光和投影光雕再搭配聲光效果，營造南瓜怪燈氛圍，吸引逾2萬名觀眾湧入，民眾驚呼「怪可愛的」，鎂光燈閃不停；教育局長吳立森到場與民眾共度小周末夜，亦邀請市民一起參與萬聖節同歡。
高雄萬聖節25日至11月3日在凹子底森林公園展開，為期10天。這場活動有全台最大南瓜雷射燈光秀、遊街派對、南瓜舞台、封街塗鴉及南瓜市集等多項活動，讓民眾有機會體驗跨文化節慶習俗，現場還有國內外表演團體輪番上陣展現熱力。
教育局表示，萬聖節系列活動呈現最精彩表演，場地配置、安全維護也做好準備，邀請市民攜家帶眷到凹子底森林公園享受萬聖節慶典共度歡樂氛圍。
教育局說，今晚7時開始，每半小時，都會有大南瓜燈光秀，26日下午4時，會開始發放紀念品小南瓜充氣棒，只要有裝扮造型，到凹子底公園現場就能領取獲得，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言