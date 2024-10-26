快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

聽新聞
0:00 / 0:00

高捷11月起 取消電子票證優惠

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高捷公司宣布11月1日起將取消捷運、輕軌電子票證85折優惠，恢復原價收費，鼓勵高頻率使用的通勤者使用399元的TPASS月票。記者宋原彰／攝影
高捷公司宣布11月1日起將取消捷運、輕軌電子票證85折優惠，恢復原價收費，鼓勵高頻率使用的通勤者使用399元的TPASS月票。記者宋原彰／攝影

近年電價、基本工資、物價多次調漲，16年未調整的高雄捷運票價及實施6年的旗津渡輪電子票證，11月起將都取消優惠，但民代認為，高捷及輪船公司應衝高搭乘率創造收益，無法平衡開支才調整票價，「大眾運輸工具不該站在營利角度」。

高捷公司表示，電子票證85折優惠多年，公司吸收票價折扣總額達24億，近年因電價、基本工資及物價多次調漲，6月起再採全時段地下月台加開空調，明年電費估增1.9億，經營成本攀升，考量電子票證和多元支付使用率已達96%，全台僅剩高捷仍維持優惠，因此決定取消電子票證優惠，鼓勵大家多用TPASS月票。

高市輪船公司也因相同原因，宣布11月起渡輪電子票價比照「現金優惠」，行人全票30元、騎士加機車為60元，騎士加自行車40元優惠，旗津居民和敬老博愛卡仍維持免費。

議員李雅慧認為，高捷、輪船公司應把目標放是衝高搭乘率，若廣告收入無法平衡開支，才考慮調整優惠，「大眾運輸工具不應站在營利角度」；市議員白喬茵說，若取消優惠，高捷及輪船公司應投入更多心力提升服務，持續觀察乘客數變化，滾動檢討票價，避免調漲後總營收下降，得不償失。

有學生族指目前通勤都用TPASS月票，取消電子票價折扣，影響不大；有民眾則說，若非通勤需要，本地人搭捷運的次數不多，且原價與折扣價相差不大，勉強能接受。

票價 調漲 高捷

延伸閱讀

成本增加 高捷11月起取消電子票證85折優惠

童子賢：漲工業電價 還台電公道

高捷紫線部分區段高架化 議員盼改地下化減少影響

高捷上月遇雨發生通車以來最大故障 議員要求建立SOP

相關新聞

高捷11月起 取消電子票證優惠

近年電價、基本工資、物價多次調漲，16年未調整的高雄捷運票價及實施6年的旗津渡輪電子票證，11月起將都取消優惠，但民代認...

島嶼音樂祭突取消 退款一團亂

知名市集承辦業者La Rue上月被控拖欠攤商款項，近來自辦音樂節又出包，9月底突宣布島嶼音樂祭取消，退費作業態度不明，受...

鄉親鄉情／叛逆少年 「包」出一片天

在屏東縣高樹鄉經營大路關土忠肉包店的鍾志忠，國中時叛逆，讓阿公、阿嬤頭疼，上高職汽車科後決心洗心革面，高二暑假起到早餐店...

影／高雄超大南瓜燈光秀今啟用 「怪可愛的」逾2萬人爭睹

2024高雄萬聖節今登場，首發由22米全台最大南瓜怪閃亮登場，結合雷射燈光和投影光雕再搭配聲光效果，營造南瓜怪燈氛圍，吸...

金門溪邊一帶682戶今晚停電 竟是鹽害惹的禍

金門縣金湖鎮溪邊、復國墩一帶今天晚間18點多傳出停電，台電金門區營業處獲報立即到場處理，發現線路因鹽害造成跳脫，有682...

國軍全民國防展在屏東 邀請民眾參觀

為了推廣全民國防，國防部憲兵指揮部今天在屏東市勝利星村辦理「全民國防人才招募暨憲光美展」開幕典禮，現場有國軍現役裝備陳展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。