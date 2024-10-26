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高捷11月起 取消電子票證優惠
近年電價、基本工資、物價多次調漲，16年未調整的高雄捷運票價及實施6年的旗津渡輪電子票證，11月起將都取消優惠，但民代認為，高捷及輪船公司應衝高搭乘率創造收益，無法平衡開支才調整票價，「大眾運輸工具不該站在營利角度」。
高捷公司表示，電子票證85折優惠多年，公司吸收票價折扣總額達24億，近年因電價、基本工資及物價多次調漲，6月起再採全時段地下月台加開空調，明年電費估增1.9億，經營成本攀升，考量電子票證和多元支付使用率已達96%，全台僅剩高捷仍維持優惠，因此決定取消電子票證優惠，鼓勵大家多用TPASS月票。
高市輪船公司也因相同原因，宣布11月起渡輪電子票價比照「現金優惠」，行人全票30元、騎士加機車為60元，騎士加自行車40元優惠，旗津居民和敬老博愛卡仍維持免費。
議員李雅慧認為，高捷、輪船公司應把目標放是衝高搭乘率，若廣告收入無法平衡開支，才考慮調整優惠，「大眾運輸工具不應站在營利角度」；市議員白喬茵說，若取消優惠，高捷及輪船公司應投入更多心力提升服務，持續觀察乘客數變化，滾動檢討票價，避免調漲後總營收下降，得不償失。
有學生族指目前通勤都用TPASS月票，取消電子票價折扣，影響不大；有民眾則說，若非通勤需要，本地人搭捷運的次數不多，且原價與折扣價相差不大，勉強能接受。
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