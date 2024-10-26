鄉親鄉情／叛逆少年 「包」出一片天

在屏東縣高樹鄉經營大路關土忠肉包店的鍾志忠，國中時叛逆，讓阿公、阿嬤頭疼，上高職汽車科後決心洗心革面，高二暑假起到早餐店打工，學會作包子、饅頭，從中找到樂趣，「從黑手變白手」的他已成功創業，希望未來能開包子旗艦店。

30歲的鍾志忠人稱「土忠」，高職畢業在早餐店學功夫，存下第一桶金，開了土忠肉包早餐店，可惜才3年即遇上疫情無以為繼，但他的包子有口碑，去年轉型工作室專做鮮肉蔥包、蔥花捲，還宅配到中北部。

國中時他讓人頭痛，阿公每接到學校電話就老遠從高樹跑到屏東市處理，升高職差點沒學校可念，勞動父親奔波才念到汽車科，後來考取證照，原想接手父親的汽修廠，因為在豆漿店打工做出興趣，已離不開麵粉堆。

土忠在早餐店打下基本功，磨黃豆、炸油條、包包子都難不倒，麵團在他手中宛若變魔術般，化為一顆顆美味包子、蔥花捲，在老闆鼓勵下，短短6年存到100萬，興起創業念頭，但早餐店初期生意不好，一度想放棄，不過開豆漿店的堂叔鼓勵他繼續嘗試，後來打出名號卻又碰上疫情，最終結束早餐店。但他沒放棄，轉型工作室做預購，事業出現轉機。

早年叛逆的土忠染髮，雙手、小腿刺青，在阿嬤的叮嚀下收拾起輕浮，日趨穩重，他說，製作麵食感受到靜心的力量，希望能在家鄉開包子旗艦店，讓大家來高樹就想到品嘗，吃出幸福。