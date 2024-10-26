島嶼音樂祭突取消 退款一團亂

知名市集承辦業者La Rue上月被控拖欠攤商款項，近來自辦音樂節又出包，9月底突宣布島嶼音樂祭取消，退費作業態度不明，受害者逾300人，議員痛批業者害高雄努力創建的音樂活動品牌，被人看笑話，消保官要求盡速退款，否則採取法律途徑，市府一定捍衛消費者權益。

市議員許采蓁昨偕3名受害粉絲舉行記者會，批La Rue處理島嶼音樂祭退票糾紛態度擺爛，消保官殷茂乾說，市府10月22日收到第1件線上申訴，目前共8案，已發文要求業者盡速退款，並請售票平台到市府說明，提解決方案，倘若未完成退費，將循法律途徑。

La Rue業者表示，已於官方社群平台發布退票辦法並說明進度，9月底也說明音樂節停辦緣由，公司尊重各界聲音，相關行政事項已依公告辦法辦理，此事不再多做回應。

市議員許采蓁指La Rue是南部知名活動承辦公司，與高市府關係密切，承接很多局處標案，但去年由觀光局掛名的4個活動，一半有爭議，她曾提醒市府絕不能再合作。

她說，這家業者今年4月公告第2屆島嶼音樂節售票消息，多次用夢到、聽說誰會來等「釣魚方式」鼓勵買票，之後公告的名單卻無所暗示的藝人。

8月時，業者停止公布活動訊息，粉絲詢問卻無回應，到了9月突然以「票房不如預期」取消音樂祭，又稱退票要花60天，「連一句道歉也沒有，把消費者當成什麼」。令人生氣的是，對消費者留言不讀、不回，還繼續承接新北、嘉義及高市府活動。

粉絲洪小姐指事發後他們不斷貼文詢問，但不利的言論都沒獲回應，甚至還可能被封鎖，業者直至記者會前一天才發布退票辦法，令人不禁懷疑，是否一定要有輿論壓力，才會處理。

許采蓁說，此案逾300人找她協助，業者積欠的票款可能逾百萬元，La Rue過去曾發生許多爭議，不但未出席調解會，也放鳥台北來的消費者，藐視消費者行徑已非第一次。這次活動吸引海外歌迷，有人被迫取消行程，對台灣的初體驗非常失望，「高市努力創建音樂活動品牌，卻讓台灣被人看笑話」！