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高雄萬聖節 22公尺高「南瓜怪」燈光秀登場

中央社／ 高雄25日電

2024高雄萬聖節今天起跑，首發活動由全台最大、22公尺高南瓜怪閃亮登場，現場結合雷射燈光及投影轉換，首日吸引超過2萬人觀賞；市府邀請民眾明晚到凹子底公園參加遊行。

高雄市教育局長吳立森今晚到場與民眾共歡，並邀請市民不要錯過最精彩的萬聖節活動。教育局表示，「2024高雄萬聖節」活動，今天至11月3日在凹子底森林公園展開為期10天的慶典。

教育局指出，活動有全台最大南瓜雷射燈光秀、遊街派對、南瓜舞台、封街塗鴉及南瓜市集等活動，也讓市民、學生有機會體驗跨文化節慶習俗，並由國內外表演團體的展演及進入校園等，感受藝術貼近生活的樂趣及活力。

教育局表示，此次萬聖節系列活動參採多縣市、單位辦理活動的成果及經驗，各項活動都將呈現最精彩表演與規劃，活動場地的安全也做嚴謹準備，市民一定要攜家帶眷到凹子底森林公園享受萬聖節慶典開心及歡樂的氛圍。

萬聖節大遊行將於明晚6時從凹子底森林公園出發，屆時將有小公視、紅鼻子馬戲團及澳洲CuriousLegends劇團，以及由高雄孩子組成的小鬼隊及閃亮隊等，包括高雄熊、蜜柑站長都會現身。

2024高雄萬聖節活動期間，每晚7時開始，每半小時都會有大南瓜燈光秀；26日下午4時會發放紀念品小南瓜充氣棒，只要有裝扮造型，到凹子底公園現場就能領取獲得，數量有限，送完為止。

南瓜 教育局 萬聖節

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