金門溪邊一帶682戶今晚停電 竟是鹽害惹的禍

金門縣金湖鎮溪邊、復國墩一帶今天晚間18點多傳出停電，台電金門區營業處獲報立即到場處理，發現線路因鹽害造成跳脫，有682戶受影響，經過2個小時修復，目前已全數復電。

台電金門區營業處表示，今日18時10分，金門縣金湖鎮溪邊、田埔、復國墩、裕民農莊等一帶因鹽害造成線路跳脫，造成682戶(含高壓戶2戶)停電。

由於正值家戶在煮晚餐的時候，不少婆婆媽媽菜煮了一半，發現廚房一片漆黑，急得跳腳，不少人只能靠手電筒或手機，摸黑煮飯、吃飯，民眾紛紛打電話向台電反應，好在台電火速應變，並找到停電的原因。