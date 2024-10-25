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金門溪邊一帶682戶今晚停電 竟是鹽害惹的禍

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門溪邊一帶今晚忽然停電，台電金門區處立即派人到場了解搶修。圖/台電金門區處提供
金門溪邊一帶今晚忽然停電，台電金門區處立即派人到場了解搶修。圖/台電金門區處提供

金門縣金湖鎮溪邊、復國墩一帶今天晚間18點多傳出停電台電金門區營業處獲報立即到場處理，發現線路因鹽害造成跳脫，有682戶受影響，經過2個小時修復，目前已全數復電。

台電金門區營業處表示，今日18時10分，金門縣金湖鎮溪邊、田埔、復國墩、裕民農莊等一帶因鹽害造成線路跳脫，造成682戶(含高壓戶2戶)停電。

由於正值家戶在煮晚餐的時候，不少婆婆媽媽菜煮了一半，發現廚房一片漆黑，急得跳腳，不少人只能靠手電筒或手機，摸黑煮飯、吃飯，民眾紛紛打電話向台電反應，好在台電火速應變，並找到停電的原因。

台電接獲通報後立即切開引上開關以隔離故障點，於18時54分先行復電622戶，並全力修復故障線路，最終在20時44分將剩餘60戶全數復電完成，台電說，停電造成民眾不便，深感抱歉。

金門溪邊一帶今晚忽然停電，台電金門區處立即派同仁到場搶修，花了2個多小時，才全數復電。圖/台電金門區處提供
金門溪邊一帶今晚忽然停電，台電金門區處立即派同仁到場搶修，花了2個多小時，才全數復電。圖/台電金門區處提供

停電 台電 金門

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