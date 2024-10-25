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國軍全民國防展在屏東 邀請民眾參觀
為了推廣全民國防，國防部憲兵指揮部今天在屏東市勝利星村辦理「全民國防人才招募暨憲光美展」開幕典禮，現場有國軍現役裝備陳展與軍事互動攤位，場面熱鬧，讓參觀的民眾了解國軍建軍備戰的成果，
強化全民國防的理念。
開幕儀式由憲兵指揮部政戰主任唐明德代表致詞，他希望藉由此次活動，使國人更加認識憲兵及國軍藝文軟實力，期盼憲兵在各界支持下，未來不斷精益求精，成為保家衛國的堅實力量，典禮後接續由張世榮，李國揚、梁美月及楊國茂等四位國內書法名家聯合開筆揮毫，為開幕儀式帶入活動高潮。
本次活動也邀請陸、海、空軍等單位共同參與，設置「刑事鑑識」及「個人裝備穿著」等軍事互動體驗攤位；另規劃特戰突擊車、托式飛彈車及憲兵印地安重型機車等武器裝備靜態陳展，為活動增添多元軍事色彩，使民眾近距離接觸國防事務，了解國軍建軍備戰的成果，強化全民國防理念。而憲光美展展出國軍第57屆文藝金像獎美術類得獎作品，內容包括國畫、書法、西畫、漫畫及攝影等5項得獎作品，將展覽到11月8日止。
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