國軍全民國防展在屏東 邀請民眾參觀

為了推廣全民國防，國防部憲兵指揮部今天在屏東市勝利星村辦理「全民國防人才招募暨憲光美展」開幕典禮，現場有國軍現役裝備陳展與軍事互動攤位，場面熱鬧，讓參觀的民眾了解國軍建軍備戰的成果，

強化全民國防的理念。

開幕儀式由憲兵指揮部政戰主任唐明德代表致詞，他希望藉由此次活動，使國人更加認識憲兵及國軍藝文軟實力，期盼憲兵在各界支持下，未來不斷精益求精，成為保家衛國的堅實力量，典禮後接續由張世榮，李國揚、梁美月及楊國茂等四位國內書法名家聯合開筆揮毫，為開幕儀式帶入活動高潮。