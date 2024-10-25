賴清德自曝曾在金門服役 視察醫院強調偏鄉醫療權不應被忽略

古寧頭戰役勝利75周年， 總統賴清德今一早主持追思祭悼典禮，稍後前往金門醫院了解現況，他指偏鄉醫療非常重要，未來中央會鼎力支持該院，讓金門鄉親得到好的醫療照顧。他也提及，上任後提出「健康台灣」計畫，增加編列明年健保預算，期進一步提升國人健康福祉，希望大家共同努力，讓國人活得健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣。

賴總統今天在衛生福利部長邱泰源、健保署長石崇良、金門縣長陳福海、金門縣議員蔡其雍、金門縣衛生局長蔡建鑫等人陪同，視察金門醫院的醫療成果，並聽取金門醫院院長王世典簡報金醫的發展過程與成果。

賴清德在致詞時表示，「偏鄉醫療」非常重要，因為大家所繳的健保費都是一樣的，不能因為是偏鄉或是離島，醫療資源不足就影響到當地民眾的健康權。賴清德強調，中央一定會鼎力支持金門醫院，他也希望大家能夠全心全意的投入，讓金門的鄉親不因為身處離島而感到被忽略。

賴清德說，他曾經在金門服役，也是醫界的一份子，與縣長陳福海過往在立院也是老同事，對於陳福海提出希望能強化金門醫院的軟硬體需求，他也要求衛福部、健保署能給予支持，讓金門醫院能夠進一步的得到金門鄉親的支持。

「台灣的平均餘命持續延長，但是不健康年數也跟著增加，數據線是國人平均餘命有一成是不健康的，不是臥病在床、坐輪椅，就是生活需要照料」。賴清德說，他是首位醫學背景出身的總統，不能辜負國人對他的期望，明年度的預算相較於今年，健保經費將會增加；他提出「健康台灣」的願景，希望讓國人活得健康，國家更強，也讓世界擁抱台灣。

賴清德認為，「預算應該花在刀口上」，癌症是我國十大死因之首，他擔任立委期間即推動《癌症防治法》，要求政府編列預算推動癌症篩檢。目前政府已提供口腔癌、子宮頸癌、乳癌及大腸癌等篩檢補助，未來還會增加肺癌及胃癌篩檢補助。針對不同的癌症提供相關辦法，以降低死亡率。

賴清德提到，台灣正面臨少子女化、人口老化等問題，我們一定要共同面對。明年政府除增加編列長照預算，也會持續推動「長照3.0」，包括擴充長照據點、增加服務項目與量能、整合長照與醫療服務，希望給予民眾最好的照顧。