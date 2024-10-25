高雄市立大同醫院醫護去留 議員與官員激烈攻防成焦點

高雄市立大同醫院經營權塵埃落定，由長庚醫療法人拿下，明年起接手營運。不過高雄市議員陳麗娜今在市議會爆料一份錄音檔，揭露衛生局長黃志中允諾員工權益擺第一，談不攏就拔掉長庚第一優先議約，結果未談攏就締約，批評局長說謊；黃志中則反駁錄音內容是掐頭去尾。

儘管大同醫院經營權之爭落幕，大同醫護去留仍是各界關注焦點。陳麗娜今在市議會播放一份錄音檔，內容為黃志中向高醫工會代表表達，大同醫院易主，首重是員工權益，再來是民眾醫療服務承諾。

從錄音檔內容，黃志中也表達對長庚態度說道「讓大同變成重度急救責任醫院，許多人說這怎麼可能，我不管他，他自己承諾寫下去，時間到沒達成，就是嚴重違約」。

陳麗娜先詢問「局長，這是你的聲音沒錯吧」黃志中回答「是」，接著向黃志中確認錄音內容是否屬實？黃志中答非所問表示，這段對話不是跟大同醫院醫護在談，這是跟高醫產業工會的工會代表談話，對象不太一樣。

陳麗娜吐槽「不要這樣凹啦」這段對話談的就是大同醫護留任後的工作權益問題，所以提到長庚第一優先議約權，主體就是在談留任大同醫護工作權保障。黃志中才答「若談的是大同醫護，是的」。

陳麗娜質疑，合約都簽了，到現在跟大同醫護都沒談攏，9月5、13日兩次協商都破局，9月20日高醫工會代表沒出席，結果會還是照開，在完全沒有共識狀況下，10月15日與長庚完成簽約，這不就已經違背你當初對大同醫護人員權益的承諾？

陳麗娜譴責「局長說謊」，批評黃志中允諾員工權益沒談好，就拔掉長庚第一順位，對照現在已完成締約，擺明說謊；黃志中反駁，這資訊圖資是錯誤的、這是不對的，之後不斷跳針回答「嚴重抗議、抗議、抗議、抗議」，強調議員所播放錄音檔和譯文都是掐頭去尾。

陳麗娜不甘示弱批評黃志中「你說謊」，黃志中同度拿出為大同醫院爭取到優渥條件的圖卡表達立場，兩人互槓，火藥味十足。最後陳麗娜播完3段錄音，黃志中向高醫工會代表說「長庚對員工權益，你不滿意，我也不滿意」暗指衛生局兩面手法糊弄醫護。