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金門歷史建築沙美教堂修復開工 期許基督光芒照耀浯島

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
沙美教會傳道范仲如（右）與財團法人沙美教會董事長陳成勉（左）今天上午進行開工儀式。圖／沙美教會提供
沙美教會傳道范仲如（右）與財團法人沙美教會董事長陳成勉（左）今天上午進行開工儀式。圖／沙美教會提供

金門歷史最悠久的基督教會──沙美教會，在2003年成為金門縣歷史建築。經過77年的風霜，如今禮拜堂外牆紅磚風化剝落嚴重，在金門縣文化局的支持下，沙美教會禮拜堂今天上午舉行修復工程「開工禮拜」，縣府參議張瑞心表示，祝福修復工程如質如期完工，讓基督光芒照耀金門，帶來兩岸和平氣象。

開工禮拜在教友高唱《我們的神》歌聲中揭開序幕，由沙美教會傳道范仲如主持，張瑞心、文化局長呂坤和與金沙鎮長吳有家等人都到場參與，另財團法人沙美教會董事長陳成勉宣讀詩篇所羅門之詩，祝福這項工程滿有神的看顧和保守。隨後，陳國雄長老帶領會眾禱告，願神賜福工程順利進行。與會貴賓則感謝沙美教會陪伴鄉親走過戰亂時期，撫慰無數人心。

長老崔春華致詞時指出，沙美教會創於1896年，至今已有128年，會堂在日軍占領金門期間被毀，1947年重建，2003年成為金門縣歷史建築。經過77年的風霜，如今禮拜堂外牆紅磚風化剝落嚴重，2020年委請大山開發建築師事務所趙元鴻建築師規畫設計並向金門縣政府提出修復及再利用計畫。縣文化局經過多年審查，在今年9月18日審查會議通過，縣府並核定修復工程及監造費。

金門縣文化資產審議會委員曾逸仁、大山開發建築師事務所趙元鴻建築師，以及承包廠商代表多人也出席開工禮拜，期待百年教會風華再現，繼續發揮功能。

根據「金門縣志」記載，沙美教會建於1896年原屬英國倫敦教會，後來屬於中華基督教會，1999年加入台灣基督長老教會體系，是金門歷史最悠久的教會，教會會館紅磚建築也相當具有代表性。現在的禮拜堂建於1947 年，建築平面格局為長形禮拜空間，本體牆身材料為順砌磚牆，建築構造原為磚木混合構造（大跨距木構屋架），2003 年12 月公告為歷史建築。

教堂外牆磚牆也因年久失修，磚體風化情形嚴重，雖未造成立即結構性安全影響，為了使教堂建築恢復往日風華，教會決定進行局部紅磚抽換，並增設無障礙設備、設施。期盼透過適當的修復工程，彰顯長老教會在金門生根之重要歷史意義。

金門歷史最悠久的基督教會──沙美教會，在2003年成為金門縣歷史建築。經過77年的風霜，如今禮拜堂外牆紅磚風化剝落嚴重。圖／沙美教會提供
金門歷史最悠久的基督教會──沙美教會，在2003年成為金門縣歷史建築。經過77年的風霜，如今禮拜堂外牆紅磚風化剝落嚴重。圖／沙美教會提供
沙美教會禮拜堂今天上午舉行修復工程「開工禮拜」，金門縣文化局長致詞時，也細數沙美教會的悠久歷史。圖／沙美教會提供
沙美教會禮拜堂今天上午舉行修復工程「開工禮拜」，金門縣文化局長致詞時，也細數沙美教會的悠久歷史。圖／沙美教會提供

建築師 金門

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