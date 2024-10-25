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澎湖眷村影像歲月展 篤行十村眷村文化園區展出

中央社／ 澎湖縣25日電

「開箱老相片眷村影像歲月展今天在澎湖篤行十村眷村文化園區展出，除盼讓民眾追憶早年眷村生活的日常，也更珍惜現在的生活。

澎湖縣眷村青年譜愛自強協會理事長張孝燕表示，澎湖篤行十村眷村文化園區是目前國內保存最完整的眷村，澎湖縣政府接手後，陸續投入修繕潘安邦、張雨生名人故事館及各類型態眷舍、圍牆所圍塑的街巷角落空間，規劃周遭觀光設施與活動推出，讓眷村文化園區成為遊客必訪景點之一。

張孝燕表示，眷村文化園區現階段環境空間的特殊風貌大致完成，唯欠缺了眷村時代性、族群性及歷史歲月的多元文化，今年爭取社區營造點，全力蒐集眷村歷史影像記憶，並透過專業數位化搶救。

不過張孝燕也透露，在那個生活窮苦年代拍照是很奢侈的事，導致眷村人文故事情感等老相片的收集非常困難，很慶幸有蒐集到民國38年自中國撤退時老榮民帶來摺了又摺的老照片，唱紅「外婆的澎湖灣」歌星潘安邦父母的結婚照等逾100幅。

「開箱老相片」眷村影像歲月展，自今天起至11月24日止，在眷村文化園區篤行十村內城區馬房展出，每天上午9時至12時，下午2時至5時開館6小時，每週星期一、二休館。

澎湖縣 相片 眷村

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