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澳洲消防猛男要來了！ 訪屏東3天台澳消防上演排球大戰

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
澳洲消防員日曆猛男預計10月31日起造訪屏東3天，參加公益捐款，並與屏東消防員進行消防競賽與沙灘排球賽。翻攝自屏東小鎮資訊
澳洲消防員日曆猛男預計10月31日起造訪屏東3天，參加公益捐款，並與屏東消防員進行消防競賽與沙灘排球賽。翻攝自屏東小鎮資訊

澳洲消防員日曆猛男要來了！10名澳洲消防員預計10月31日起造訪屏東3天，除了逛屏東景點享受台灣美食外，也將進行公益捐款活動，並與屏東縣消防弟兄進行消防競賽與沙灘排球賽，台澳兩國消防猛男同場競技，生猛畫面令人期待。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，在醫生李伯寧引薦下，澳洲消防員日曆與縣府公益合作，除了與屏東縣消防員進行專業技能PK外，也將走訪縣內勝利星村、墾丁、看海美術館等景點，並到動物之家參加公益捐款慈善會，為屏東公益城市行銷。

澳洲消防員行程於10月31日晚上到屏東晚餐，並逛屏東夜市；11月1日上午到屏東動物之家參加公益捐款慈善會，接著到屏東特搜大隊與屏東消防弟兄相見歡，並進行消防趣味競賽；下午逛屏東市勝利星村後，前往墾丁逛墾丁大街。

11月2日與屏東縣消防隊員在南灣沙灘進行沙灘排球大賽，當地業者也會組成啦啦隊一起炒熱氣氛；中餐在後壁湖享用海鮮後，下午到車城福安宮及看海美術館參訪，之後結束屏東行程。

其中與屏東特搜大隊舉行的消防趣味競賽，有旋轉敲釘挑戰、雪橇衝刺、假人搬運、拉輪胎4個關卡，考驗台澳兩國消防員的力量與耐力，同場競技讓人期待。

澳洲消防員日曆1993年成立，初衷是為了支持兒童醫院基金會，為兒童燒傷研究提供資金，現已進入第31年，已為各種慈善機構籌集了超過345萬美元。

澳洲消防員日曆猛男預計10月31日起造訪屏東3天，參加公益捐款，並與屏東消防員進行消防競賽與沙灘排球賽。翻攝自屏東小鎮資訊
澳洲消防員日曆猛男預計10月31日起造訪屏東3天，參加公益捐款，並與屏東消防員進行消防競賽與沙灘排球賽。翻攝自屏東小鎮資訊

公益 屏東縣政府 消防員

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