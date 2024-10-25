影／機長廣播暖心介紹古寧頭戰役老英雄 全機鼓掌致意

為紀念古寧頭戰役75週年，金防部在金門舉辦系列活動，向參與戰役的英雄致敬，今年共有20位參戰英雄參與，退輔會昨日也派員陪同這群老英雄搭乘立榮航空班機重返金門，機長得知後，特別透過機艙廣播介紹這些英雄，並邀請乘客一同鼓掌，為這群平均90多歲的戰役英雄及家屬致上最高的敬意，讓他們倍感尊崇。

據了解，這些參戰老英雄昨天是搭乘10點45分立榮航空B7-8811台北飛往金門的班機，退輔會的工作人員在陪同這群老前輩們搭機時，也特地將老前輩在古寧頭大捷奠定台海迄今和平安定的英勇事蹟，轉知機組人員。

機長在機艙廣播時表示，今天很榮幸搭載75年前古寧頭戰役勝利的參戰老英雄，感謝他們當年的奮戰，讓台灣保有現在的和平安定，最後他也邀請大家一起鼓掌向前輩致敬，謝謝他們為國家奮戰奉獻，隨即機艙內響起熱烈的掌聲，連空服員也以熱烈的掌聲向英雄們致意，老英雄們則揮手致意。

震驚中外的「古寧頭戰役」，發生在民國38年10月25日凌晨，共軍自大嶝、小鄧、蓮河及廈門方面傾萬餘兵力渡海進犯，向金門北海岸壟口至古寧頭一線發起攻勢，當年中共企圖以優勢兵力，一舉擊潰國軍防線，值此關鍵時刻，駐防金門將士，碧血丹心，浴血奮戰，置個人死生於度外，歷經晝夜激戰，扭轉乾坤、化險為夷，最終成功殲滅來犯之敵。

這場金門保衛戰，國軍獲得全面勝利，不僅締造國軍戰史上「古寧頭大捷」光榮壯舉，更是重挫共軍野心，確保國脈民命永續發展根基，奠定日後安定繁榮磐石。