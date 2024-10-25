高雄食安網不合格店家「未更新複檢結果」 衛生局認錯

高雄市衛生局設計「食安地圖」供民眾查詢各行政區店家的食品稽查結果，但市議員黃飛鳳昨質詢表示，部分店家GHP稽查不合格，竟超過半年未更新複查結果，網頁也無法顯示改善期限和後續改善情形，讓民眾無從得知食安情形；另外高市有夜市出現中國違規進口食品，食安地圖也無法針對商圈、夜市顯示稽查結果；衛生局坦承頁面顯示有疏漏。

衛生局設置食安地圖網站，提供市民查詢優良餐飲店家及食品抽驗結果，採用地圖式呈現的條件過濾資訊，方便民眾快速地依照所設選的條件，找到所需的店家；民眾能依照行政區查詢當地食品抽驗、食品稽查、日本輸入食品、豬肉溯源和校園周邊稽查，包括合格與不合格店家。黃飛鳳指出，食安地圖沒有將特定商圈和夜市納入。

黃飛鳳指出，她發現其中部分食品稽查首次不合格的店家，在衛生局後續複查後，沒有顯示稽查結果，也有另個店家今年5月14日遭稽查不合格，直到今年10月卻沒有複查結果，食安地圖上未顯示店家改善期限和後續改善情形，民眾無法得知該店家食安如今是否仍有疑慮；另外她在日前也在市區夜市發現許多中國違法進口的食品。

「這個『麻辣王子』已經在蝦皮商城下架，可見這商品有問題！」黃飛鳳說，中國食品規避衛生局法規、躲避稽查，市府食安地圖也未顯示夜市、商圈的稽查結果，她要求應儘速納入商圈夜市，以便民眾隨時追蹤，食安地圖上部分店家遭判定不合格，但超過半年都未更新複檢資訊，要求衛生局檢討更新流程。