風災過後 高雄市監視器妥善率未達標 議員要求加速維修

高雄市2個月來歷經凱米和山陀兒颱風，全市監視器毀損嚴重，至今卻未完全修復，高雄市議員張勝富今在市議會質詢指，目前監視器妥善率僅恢復八成多，除要求加速修復，同時要求妥善率須達百分百。市警局回應，截至今日統計恢復達88．02％，力拚1個月內達到風災前平均妥善率92％水準。

張勝富指出，高雄遭受2次颱風摧殘災情慘重，電桿、監視器毀損嚴重，但風災後到現在兩個多月，仍有很多監視器未修復「哪有監視器修這麼久的？進度能不能快一點」要是老百姓發生交通事故，根本調不到監視器影像。

張勝富說明，監視器未修復影響不只是民眾權益，警方破案也要仰賴監視器助力，許多里長也來跟他反映監視器還有很多壞掉，呼籲加快維修速度。

市警局犯罪預防科長李明達答詢說，風災後監視器修復到80%左右，今天統計達到88.02%，此外風災過後編列240萬元經費給各分局要求盡快修復，明年會再增編300萬元風災維修準備金，全力投入修復。

張勝富追問，現在只維修88.02%，距離百分百妥善率還有十幾趴，何時能夠修到好？李明達回答，目標是1個月內力拚恢復到風災前平均妥善率92％。

張勝富不解說，妥善率應該是百分百，怎麼會只修好92%而已，其餘8%是壞的，這像話嗎？100支有8支還是損壞的，還是會發生民眾調不到監視影像狀況，事實上監視器用最多的應該是警政單位，破案循線逮人都要靠監視器，當場要求妥善率須達百分百。

李明達表示，風災後各分局隨即啟動維修小組，針對技術簡單易修復部分如零件損壞或當機，都是搶快自己來，至於光纖纜線斷裂或附掛等專業技術就要交給廠商維護，不過現仍有部分道路號誌燈桿、電線桿還沒修好，監視器掛不上去，需要工務局等相關單位配合，強調會盡量加緊速度修復。