快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

風災過後 高雄市監視器妥善率未達標 議員要求加速維修

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市議員張勝富要求市警局加快修復監視器，以免影響民眾權益。記者郭韋綺／翻攝
高雄市議員張勝富要求市警局加快修復監視器，以免影響民眾權益。記者郭韋綺／翻攝

高雄市2個月來歷經凱米和山陀兒颱風，全市監視器毀損嚴重，至今卻未完全修復，高雄市議員張勝富今在市議會質詢指，目前監視器妥善率僅恢復八成多，除要求加速修復，同時要求妥善率須達百分百。市警局回應，截至今日統計恢復達88．02％，力拚1個月內達到風災前平均妥善率92％水準。

張勝富指出，高雄遭受2次颱風摧殘災情慘重，電桿、監視器毀損嚴重，但風災後到現在兩個多月，仍有很多監視器未修復「哪有監視器修這麼久的？進度能不能快一點」要是老百姓發生交通事故，根本調不到監視器影像。

張勝富說明，監視器未修復影響不只是民眾權益，警方破案也要仰賴監視器助力，許多里長也來跟他反映監視器還有很多壞掉，呼籲加快維修速度。

市警局犯罪預防科長李明達答詢說，風災後監視器修復到80%左右，今天統計達到88.02%，此外風災過後編列240萬元經費給各分局要求盡快修復，明年會再增編300萬元風災維修準備金，全力投入修復。

張勝富追問，現在只維修88.02%，距離百分百妥善率還有十幾趴，何時能夠修到好？李明達回答，目標是1個月內力拚恢復到風災前平均妥善率92％。

張勝富不解說，妥善率應該是百分百，怎麼會只修好92%而已，其餘8%是壞的，這像話嗎？100支有8支還是損壞的，還是會發生民眾調不到監視影像狀況，事實上監視器用最多的應該是警政單位，破案循線逮人都要靠監視器，當場要求妥善率須達百分百。

李明達表示，風災後各分局隨即啟動維修小組，針對技術簡單易修復部分如零件損壞或當機，都是搶快自己來，至於光纖纜線斷裂或附掛等專業技術就要交給廠商維護，不過現仍有部分道路號誌燈桿、電線桿還沒修好，監視器掛不上去，需要工務局等相關單位配合，強調會盡量加緊速度修復。

災後 監視器 颱風

延伸閱讀

高雄市衛生局副局長遭爆「兼任市醫副院長」領雙薪 潘炤穎：全數捐出

台江處曾文溪口首裝監視器 取代人工掌握黑面琵鷺

印度一家人陸續患病…僱主裝監視器 竟逮到女傭用麵粉「加料」混尿液

動物園監視器半夜拍到「長角神獸」用翅膀飛！飼育員嚇壞：從沒見過

相關新聞

國軍全民國防展在屏東 邀請民眾參觀

為了推廣全民國防，國防部憲兵指揮部今天在屏東市勝利星村辦理「全民國防人才招募暨憲光美展」開幕典禮，現場有國軍現役裝備陳展...

賴清德自曝曾在金門服役 視察醫院強調偏鄉醫療權不應被忽略

古寧頭戰役勝利75周年， 總統賴清德今一早主持追思祭悼典禮，稍後前往金門醫院了解現況，他指偏鄉醫療非常重要，未來中央會鼎...

高雄市立大同醫院醫護去留 議員與官員激烈攻防成焦點

高雄市立大同醫院經營權塵埃落定，由長庚醫療法人拿下，明年起接手營運。不過高雄市議員陳麗娜今在市議會爆料一份錄音檔，揭露衛...

金門歷史建築沙美教堂修復開工 期許基督光芒照耀浯島

金門歷史最悠久的基督教會──沙美教會，在2003年成為金門縣歷史建築。經過77年的風霜，如今禮拜堂外牆紅磚風化剝落嚴重，...

澳洲消防猛男要來了！ 訪屏東3天台澳消防上演排球大戰

澳洲消防員日曆猛男要來了！10名澳洲消防員預計10月31日起造訪屏東3天，除了逛屏東景點享受台灣美食外，也將進行公益捐款...

影／機長廣播暖心介紹古寧頭戰役老英雄 全機鼓掌致意

為紀念古寧頭戰役75週年，金防部在金門舉辦系列活動，向參與戰役的英雄致敬，今年共有20位參戰英雄參與，退輔會昨日也派員陪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。