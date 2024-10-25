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高雄市衛生局副局長遭爆「兼任市醫副院長」領雙薪 潘炤穎：全數捐出

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市民生市立醫院。本報資料照片
高雄市民生市立醫院。本報資料照片

高雄市議員陳麗娜昨踢爆衛生局副局長潘炤穎，兼任市立民生醫院副院長領雙薪，獎勵金領得比本薪多。對此衛生局今發出新聞稿澄清指，陳麗娜議員所說潘每月支領獎勵金30至50萬，是不實抹黑，潘副局長兼代理副院長期間，合法支領獎勵金每月3至7萬多元，決定全數捐出。

衛生局表示，潘炤穎本職為醫事檢驗師，經中央銓敘部銓審為「師一級醫事人員」，依人事相關法令規範，派任兼任民生醫院醫療副院長，潘副局長任該職務期間，依高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定發給獎勵金，合法合規。

衛生局說，今依據潘副局長面呈報局長並簽報其個人意願，已決定將代理副院長期間獎勵金含已支領數額，全數捐給「民生醫院仁愛基金」，指定用途為「飛象/飛躍家園」弱勢福利專用，並嚴正澄清議員質詢提及獎勵金金額，絕非事實。此外，衛生局長黃志中亦指示潘應持續貫徹衛生局推動市立醫院改革政策任務。

隨後，衛生局副局長潘炤穎也發出聲明稿指，有關本人4月18日奉局長指派代理副院長期間，依法合規支領「獎勵金」一事，為協助醫院仁愛基金儘可能擴大照顧與協助弱勢民眾，會把代理副院長任期支領獎勵金，全數捐給「民生醫院仁愛基金」，指定用途為「飛象/飛躍家園」弱勢福利專用。

潘再次強調，4月18日奉局長指派代理副院長，任務即是進行市立醫院院務精進改革，迄今依法支領每月獎勵金3萬多元至7萬多元不等，相關金額將全數回捐醫院基金，將會繼續以市民的健康福祉優先，持續推動市立醫院院務的精進改革任務。

衛生局 議員 陳麗娜

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