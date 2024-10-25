墾丁大街爭觀光回流 擺脫坑觀光者爭議 官民聯手價格公開透明

墾丁大街2017年底因「貴滷味」事件，引發「貴桑桑、坑遊客」負面攻擊，重挫形象，官民聯手推動價格透明化，店家標示售價或圖示，點餐前確認，避免爭議，重拾遊客信心。今年旅客雪崩式下滑，飯店業者說，今年墾丁住房率不佳，平均比去年少2成，比疫情前少3成多。縣府表示，恆春半島不是只有墾丁，要用特有條件打出觀光新戰略。

墾丁福華飯店總經理張積光說，墾丁物價在國內觀光區來說算中上價位，排不上前3名，的確有少數幾家店偏高，整體來說9成都屬合理價格；房價也是如此，從低價到高價都有，消費者可依自己需求選擇，完全自由市場機制。

張積光說，墾丁過去因滷味等事件屢遭攻擊，主要是消費者心理，撿到便宜不一定說出來，但吃虧就會到處宣揚，尤其墾丁高知名度，很容易因一個點被全面汙名化。每處商家一定有害群之馬，但經這幾年努力，墾丁在價格透明化已進步很多，性價比也不差。

張積光說，今年墾丁住房率不佳，平均比去年少了2成，比疫情前少了3成多。除業者呼籲外，也希望政府幫國旅宣傳，並在墾丁遭汙名化時協助澄清。

墾丁大街管委會主委曾春惠說，墾丁大街近年攤商數維持200多家，比起最高峰時期400多家少了一半；現在攤位平均租價一個月約1萬元含水電，也只有最高峰時期三分之一。

曾春惠說，管委會接手管理墾丁大街7、8年，環境明顯改善，曾獲環保夜市優等標章，定點放垃圾桶，也要求飲食攤商裝排煙設備，後台有自來水清洗，不像以前一桶水洗所有東西，保障食安。

自從滷味事件，近期又出現烤櫛瓜100元、東山鴨頭7樣510元等情況，縣府消保官吳清宜說，縣府與大街管委會要求攤商價格透明，價格標示清楚，攤商也會與客人再確認，近年均未接獲墾丁大街物價消費爭議案件。

曾春惠無奈說，不過還是有些人會找碴，明明攤商都有告知多少錢，也確定要料理了，事後卻又PO網說墾丁東西多貴。

「遇到這種事情真的讓人很傷心！」曾春惠說，墾丁大街攤商今年收入約比去年少了三分之一，比前幾年少一半，大家都在苦撐，希望政府盡快通過相關自治條例，讓夜市有合法身分，也能推動國旅；「歡迎大家到墾丁玩，但也不希望有心人故意攻擊墾丁、打擊國旅」。

今年10月台北陳女跟親友一行10多人四天三夜到墾丁玩，陳女說，一開始抱著可能會被當盤子心態去墾丁大街逛，但是買了一輪發現，「要為墾丁大街平反，價格能接受，就是北部夜市平均價格，標示清楚」，街邊海鮮店可先詢價秤重再決定是否購買，店家熱情好客。

屏東縣環保局表示，五大面向輔導大街攤商，使用重複清洗餐具、落實垃圾分類、裝設油煙防制設備、改善餐飲廢（汙）水排放與環境、公廁清潔，也設置二手循環袋使用，垃圾破袋也有7、8成合格率。