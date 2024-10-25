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墾丁大街攤商合法仍努力 周春米：將打造人行友善空間

聯合報／ 記者潘奕言劉星君／屏東即時報導
墾丁大街夜市在台26線省道，交通動線人車混雜，每到連假、暑假周末，警方現場交管。圖／報系資料照
墾丁大街夜市在台26線省道，交通動線人車混雜，每到連假、暑假周末，警方現場交管。圖／報系資料照

墾丁大街夜市在台26線省道，風光帶進觀光財背後，是攤販違規占用省道營業，交通動線人車混雜，招來負評，每到連假、暑假周末，警方交管。屏東縣長周春米說，墾丁大街未來將打造友善行人空間，也透過攤販集中場管理自治條例，讓商家更有秩序。立委徐富癸已召開相關單位討論，協助攤販合法、改善人行空間、營造旅遊環境。

墾丁大街30年前隨墾丁而興起，最盛時期400多攤，月租金數萬元不等。恆春鎮長尤史經說，墾丁大街夜市是遊客必逛，和全台許多夜市一樣，依靠「默契」存在，但得面對攤販占路遭檢舉和「假房東」收租不法，有損形象，轉型合法是地方共識。

周春米近期在施政報告宣布，墾丁大街將打造人行環境友善空間，設行人徒步區，改善觀光環境，會再與學者專家確認，跟地方開說明會，人行道規畫逐步執行，也是改造任務第一個起步。縣警局交通隊表示，人行環境改善全長約2公里，提供行人路口停等駐足空間，標線型人行道。

周春米今年9月在車城四重溪公共浴池改建工程動土致詞曾說，希望墾丁大街未來人行步道，透過攤販自治管理條例合法化，五六日變成行人徒步區，讓商家更有秩序。

台灣省攤販管理規則21年前已廢止，針對縣內攤販管理，屏縣府城鄉發展處訂「屏東縣臨時攤販集中場管理自治條例」草案，今年10月議會臨時會提案審議，二讀遭審查小組退回。

議會審查小組建議，研議「屏東縣各鄉鎮市臨時攤販管理自治條例」，授權各鄉鎮市公所依地方制度法規定，制定或訂定自治條例或管理規則，以達因地制宜。請縣府制定攤販條例時，應協助各鄉鎮市公所取得特定道路或場域的管理權或使用權，以符各鄉鎮市設立臨時攤販的合法性。城鄉發展處表示，會再研擬，草案雖退回，但與墾丁大街友善行人空間規畫，並不衝突。

「導向合法是大家的心願！」恆春鎮代會主席趙記明說，墾丁大街夜市雖未合法，但在遊客眼中是貨真價實國際觀光景點之一，台26線是交通要道，夜間能規畫替代道路，不影響交通，開放部分時段設合法徒步區，是正確方向。

墾丁大街一名攤商表示，墾丁大街這幾年經管委會整頓，較有秩序，但缺少合法身分，對提升夜市形象仍有限。攤商都願意配合法規，希望盡快完成條例。

公路局南工分局楓港工務段表示，針對墾丁大街交通及行人動線與整體環境改造規畫，會配合縣府施作，給行人安全逛夜市空間，攤販問題仍待條例通過後才能解決。立委徐富癸說，持續請交通部和屏縣府努力，協助攤販合法化、改善人行環境、旅遊環境。

墾丁大街夜市在台26線省道，交通動線人車混雜，每到連假、暑假周末，警方現場交管。圖／報系資料照
墾丁大街夜市在台26線省道，交通動線人車混雜，每到連假、暑假周末，警方現場交管。圖／報系資料照
屏東縣長周春米本月22日議會施政報告時，提出墾丁大街人行改善計畫。圖／取自縣議會直播網站
屏東縣長周春米本月22日議會施政報告時，提出墾丁大街人行改善計畫。圖／取自縣議會直播網站
屏東縣長周春米本月22日議會施政報告時，提出墾丁大街人行改善計畫。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米本月22日議會施政報告時，提出墾丁大街人行改善計畫。圖／屏東縣政府提供
墾丁大街夜市在台26線省道，交通動線人車混雜，每到連假、暑假周末，警方現場交管。圖／報系資料照
墾丁大街夜市在台26線省道，交通動線人車混雜，每到連假、暑假周末，警方現場交管。圖／報系資料照

人行道 墾丁 行人

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