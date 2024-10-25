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潮州夜市合法轉型創造多贏 供墾丁大街轉型參考

聯合報／ 記者潘奕言劉星君／屏東即時報導
新潮州夜市推出後為公所創造不少財政收入，公所今年中推出1000張100元的夜市券回饋消費者。圖／潮州鎮公所提供
新潮州夜市推出後為公所創造不少財政收入，公所今年中推出1000張100元的夜市券回饋消費者。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣潮州鎮潮州夜市臨近住宅區，往來人群造成汙染及交通紊亂，屢遭民眾檢舉，攤商、居民怨聲載道，為協助夜市合法轉型，鎮公所去年向代表會提案通過「屏東縣潮州鎮臨時攤販集中場管理自治條例」，打造新潮州夜市，成為潮州首個合法夜市，足供墾丁大街轉型參考。

恆春鎮代會建請公所循此模式合法化，但恆春鎮公所因非路權主管機關，有心無力。縣議員盧玟欣、潘芳泉說，潮州夜市合法，關鍵路權是自己，墾丁大街夜市位於省道，路權機關是公路局，加上又在墾丁國家公園內，鎮公所使不上力，應由縣府出面突破路權關卡。

潮州夜市原本在中洲路上，雖然歷史悠久但因攤販長期占用道路，非法營業，造成周邊環境、衛生、交通等亂象，鎮公所提案通過自治條例後，潮州夜市移置到愛國路後段，打造「新潮州夜市」，成為潮州首個合法夜市。

夜市每周一、周五下午4時至12時營業，有飲食、百貨、五金、遊樂、衣飾等攤位。依條例規定，夜市委由潮州鎮市集文化協會管理，每攤位周一繳200元、周五繳300元管理費及電費，協會雇員維持清潔等作業。

潮州新夜市推出後大受歡迎，成為潮州鄉親「踅街」最佳去處，不但攤商持續增加，還為公所創造收入充實鄉庫，公所也很大方，今年中推出1000張100元夜市券回饋消費者，馬上被索取一空。

潮州鎮市集文化協會理事長鍾龍玉說，新夜市合法加上生意好，攤商數愈來愈多，從一開始238個攤位，至今272個攤位全部滿載，還有120多個攤商在排隊。夜市熱鬧時一個晚上有3萬多人次，尤其周五晚上7到9點人潮最多。

據了解，知名的烤魷魚、香雞排、蚵仔煎攤位，1個晚上能收入3、4萬元，1個攤位要7、8個人才忙得過來。雖然生意好，但夜市不打算擴大，維持現有規模，因為攤位增加反而稀釋收入，讓生意更難做。

潮州夜市遷到新址後，不但合法規模也愈來愈大，成為潮州鄉親及周邊鄉鎮「踅街」最佳去處。記者潘奕言／攝影
潮州夜市遷到新址後，不但合法規模也愈來愈大，成為潮州鄉親及周邊鄉鎮「踅街」最佳去處。記者潘奕言／攝影
新潮州夜市推出後為公所創造不少財政收入，公所今年中推出1000張100元的夜市券回饋消費者。圖／潮州鎮公所提供
新潮州夜市推出後為公所創造不少財政收入，公所今年中推出1000張100元的夜市券回饋消費者。圖／潮州鎮公所提供

夜市券 攤商 路權

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