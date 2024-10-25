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高雄衛局副局長兼副院長 民生醫院仍出包

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺／高雄報導
高雄市立民生醫院。本報資料照片
高雄市立民生醫院。本報資料照片

高雄市立民生醫院4月爆出「開錯刀」風波，院長、副院長均下台，衛生局指派副局長潘炤穎兼任醫療副院長督導，議員昨質疑潘資格不符，還領院內績效獎金，要求下台。潘駁斥「並非事實」，衛生局聲明，潘依法合規代理，未領雙薪。

潘炤穎被議員質疑兼任民生醫院副院長後坐領雙薪，卻出包不減。高市衛生局對此發聲明，指潘本職為醫事檢驗師，經銓敘部「師一級醫事人員」資格銓審無誤，具代理副院長資格，至於薪資均依規定發給，以不重領、不兼領為原則，無支領雙薪，並依法申報財產在案。

民生醫院爆出開錯刀後，由潘炤穎兼任醫院副院長，市議員陳麗娜昨質詢指潘資格不符，還領雙薪，若加績效獎金，估計月領逾30萬元，潘則回應，他有醫檢師資歷，符合副院長資格。衛生局主秘廖哲宏說明，副局長兼任市立醫院副院長，依法每月固定可領兼職費，另領獎勵金，但月薪不大可能達30萬元。

陳麗娜另拿出潘接任副院長後民生醫院出包案例，包括病患輸錯血送入加護病房；急診室看錯病人；延誤患者轉診逼家屬抬棺抗議；借長庚醫師牌照執業卻無看診。她指潘要整頓民生醫院，但出包未減，「部屬懲處，副院長怎不開除自己」？並說，院內有醫師兼兩科主任，企畫室主任更晉用外語系契約人員，「安插衛生局人員進醫院領錢，民生醫院這樣不被搞壞才怪」。

民生醫院回應，輸錯血病人已康復出院，醫檢師記大過懲處，另院內並無長庚醫師借牌未看診情事；至於看錯病人，是護理之家送錯住民到院，被護理師發現後通報。

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