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高雄消防新制拆班 基層怨走回頭路

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄市消防局規畫勤務新制，新成立的和發分隊已試辦，議員質疑新制把休息時間拆成2段4小時，休息時間切得零碎，不符合消防署連續休息6小時建議，基層消防員則抱怨，拆班是走回頭路。消防局表示，勤務新制確保每人每次有4小時休息，避免超時服勤，反倒有其他縣市師法高雄。

高市消防局勤務制度原為勤一休一，上班22小時休息2小時可外出，隔天再休滿24小時；但舊制若碰到勤務繁忙，恐無時間可休息，現行試辦勤一休一「兩班制」，每天排16小時勤務，上滿8小時可連續休4小時，一天合計休息8小時。

不過議員白喬茵昨質詢時，質疑新制休息時間拆成2段4小時，不符合消防署連休6小時建議，根本無法讓消防員救災後獲充分休息。

消防員也認為，新制雖增加連續休息時數，但上班時間拆成兩段，走回警察兩班制老路，變輪班制，少了彈性，變相倒退嚕。且消防員薪俸中的超勤加班費若報滿，可領近萬元，新制「拆班」會讓加班時數縮短，超勤費恐縮水。

高雄市消防局解釋，勤一休一兩班制是為確保每位隊員每次至少連續休息4小時，避免超時服勤過勞，至於加班費與補休方式依舊維持現制，福利不變。消防局強調，勤休新制在於保障隊員健康權，減少工時過長情形，有助勤務運作的順暢與消防人員體力恢復，提升救災效率，兼顧工作與生活。

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