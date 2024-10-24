議員踢爆高市衛生局副局長領雙薪 衛生局駁：抹黑

針對高雄市議員陳麗娜今在市議會質詢指控，衛生局副局長潘炤穎兼任市立民生醫院副院長領雙薪，獎勵金領得比本薪高，沒有博士學位卻有「師一級」相當少見；對此衛生局重申，都是烏龍爆料，並非事實。

衛生局指出，林盟喬院長是合法執業登記的臨床醫師，並具有博士學位及部定助理教授資格，潘炤穎副局長為醫事檢驗師，「師一級」資格於2019年5月30日經中央銓敘部權審無誤，任用均符合相關人事銓敘法令，各大醫院副院長不一定為醫師，很多醫院都是如此，如小港醫院就是護理師擔任副院長。

高市府人事、薪資、銓敘、獎勵金發放都按照相關規定，規定自陳菊市長、韓國瑜市長至今陳其邁市長都一樣，並無改變，包括現任院長林盟喬為執業醫師、副院長黃明仁與代理副院長潘炤穎均依法合規。

衛生局表示，陳麗娜議員所指控潘炤穎接任後爆發一連串的出包事件，包括輸錯血、延誤轉診，甚至衛生所白骨案等一連串事件多屬錯誤訊息，意圖抹黑；輸錯血事件已懲處，並加強病安檢討及矯正，看錯病人為急診護理師主動發現、延誤轉診屬醫療爭議，經外部專家審議尚無缺失，而借牌更為烏龍爆料。

衛生局說，白骨案為登革熱噴藥時，民眾屢次拒絕已依法罰鍰、貪污更是衛生局主動發現函送，若有任何違法違規事證，歡迎具證檢舉，啟動政風或相關調查機制。