快訊

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

古寧頭戰役75周年 參戰英雄返金憶過往情緒澎湃激動

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
37位參戰英雄及其眷屬今天重返金門，參加紀念古寧頭戰役75週年，金防部指揮官李定中（中）今天到機場接機，並與「學長」合影。記者蔡家蓁／攝影
37位參戰英雄及其眷屬今天重返金門，參加紀念古寧頭戰役75週年，金防部指揮官李定中（中）今天到機場接機，並與「學長」合影。記者蔡家蓁／攝影

為紀念古寧頭戰役75週年，金防部從今天起在金門舉辦系列活動，向參與戰役的英雄致敬，此次活動邀請37位參戰英雄及其眷屬參加，以感念參戰英雄們忠肝義膽及獻身報國精神，再度踏上昔日駐地，平均年齡都已高齡90多歲的老英雄們個個相當激動，有的還眼眶泛紅，讓在旁的人也相當感動。

參戰英雄們在今天中午陸續從台灣各地飛抵金門尙義機場，金防部指揮官李定中中將與政戰主任鄭傑元都親自帶領官兵到場熱情迎接，並為老英雄們獻上迎賓花圈，李定中則為「學長」們戴上英雄牌與紀念帽，歡迎大家的到來，讓老英雄們都很開心。

高齡98歲老英雄梅錦義回憶分享當年的故事，他說，當年部隊駐守於古寧頭一帶，戰爭發生當晚，他正在陣地前沿碉堡戍守，一聽到槍聲，緊接著看見滿滿的黑影從海灘衝上來，他就知道情況不對，當即反射動作拿起機槍就掃射抗敵，當場擊倒8到10名敵軍，但隨即也被敵人的手榴彈炸傷送醫，他說，這些往事，有時候午夜夢迴時，他都還會想起。

金防部稍後帶著參戰英雄們參訪古寧頭戰史館，整修過後的古寧頭戰史館，讓老英雄們很肯定，很多人也不時提出改進的建議；在下午16點半，老英雄一行也到文化局演藝廳參加由國防部藝工隊舉辦的「紀念古寧頭戰役75週年音樂會-向英雄前輩致敬」活動，以歌舞演出表達對參戰英雄們的崇高敬意。

參戰英雄們明天上午9時許也將前往太武山公墓，參加古寧頭戰役75週年追思祭悼典禮，深切緬懷在戰役中英勇犧牲的將士同袍。這場典禮不僅讓參戰英雄們重返戰地，追思昔日的歷史記憶，也讓眷屬與官兵們更加瞭解先烈的英勇事蹟。

金防部表示，透過此次紀念活動，希望不僅能讓參戰英雄們回顧當年，更激勵當代官兵承襲先烈精神，珍惜和平，肩負起捍衛國家安全的重責，成為國人最堅實的後盾。

為紀念古寧頭戰役75週年，金防部今天起在金門舉辦系列活動，37位參戰英雄及其眷屬今天重返金門，老英雄們個個相當激動。記者蔡家蓁／攝影
為紀念古寧頭戰役75週年，金防部今天起在金門舉辦系列活動，37位參戰英雄及其眷屬今天重返金門，老英雄們個個相當激動。記者蔡家蓁／攝影
參戰老英雄大多都已經高齡90多歲，在家人的陪伴下重回金門，都相當開心激動。記者蔡家蓁／攝影
參戰老英雄大多都已經高齡90多歲，在家人的陪伴下重回金門，都相當開心激動。記者蔡家蓁／攝影
金防部指揮官李定中為「學長」們戴上英雄牌與紀念帽，歡迎大家的到來，讓老英雄們都很開心。記者蔡家蓁／攝影
金防部指揮官李定中為「學長」們戴上英雄牌與紀念帽，歡迎大家的到來，讓老英雄們都很開心。記者蔡家蓁／攝影

古寧頭戰役 金門 金防部

延伸閱讀

金門縣府組團訪廈漳泉 盼活絡小三通旅遊市場

澳洲師生回訪金門與學伴相見歡 展開7天教育文化交流

金門家扶資深志工許永煌李淑賢伉儷 捐10萬成永久之友

賴清德10/25將再赴金門 主持古寧頭戰役75周年追思

相關新聞

高雄衛局副局長兼副院長 民生醫院仍出包

高雄市立民生醫院4月爆出「開錯刀」風波，院長、副院長均下台，衛生局指派副局長潘炤穎兼任醫療副院長督導，議員昨質疑潘資格不...

高雄消防新制拆班 基層怨走回頭路

高雄市消防局規畫勤務新制，新成立的和發分隊已試辦，議員質疑新制把休息時間拆成2段4小時，休息時間切得零碎，不符合消防署連...

廣角鏡／高雄食品展 美食搶搶滾

2024高雄國際食品展昨在高雄展覽館南館開展，高雄海味專區規畫「魷秋樂園･義魷味勁」攤位，宣導吃魷魚、秋刀魚的好處，邀請...

議員踢爆高市衛生局副局長領雙薪 衛生局駁：抹黑

針對高雄市議員陳麗娜今在市議會質詢指控，衛生局副局長潘炤穎兼任市立民生醫院副院長領雙薪，獎勵金領得比本薪高，沒有博士學位...

古寧頭戰役75周年 參戰英雄返金憶過往情緒澎湃激動

為紀念古寧頭戰役75週年，金防部從今天起在金門舉辦系列活動，向參與戰役的英雄致敬，此次活動邀請37位參戰英雄及其眷屬參加...

遭控兼任民生醫院副院長違規領獎勵金 高雄衛生局副局長回應

高雄市衛生局副局長潘炤穎今年4月兼任市立民生醫院副院，每月可領3500員兼職費以外，市議員陳麗娜再爆料，僅具醫檢師資格的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。