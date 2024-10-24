古寧頭戰役75周年 參戰英雄返金憶過往情緒澎湃激動

為紀念古寧頭戰役75週年，金防部從今天起在金門舉辦系列活動，向參與戰役的英雄致敬，此次活動邀請37位參戰英雄及其眷屬參加，以感念參戰英雄們忠肝義膽及獻身報國精神，再度踏上昔日駐地，平均年齡都已高齡90多歲的老英雄們個個相當激動，有的還眼眶泛紅，讓在旁的人也相當感動。

參戰英雄們在今天中午陸續從台灣各地飛抵金門尙義機場，金防部指揮官李定中中將與政戰主任鄭傑元都親自帶領官兵到場熱情迎接，並為老英雄們獻上迎賓花圈，李定中則為「學長」們戴上英雄牌與紀念帽，歡迎大家的到來，讓老英雄們都很開心。

高齡98歲老英雄梅錦義回憶分享當年的故事，他說，當年部隊駐守於古寧頭一帶，戰爭發生當晚，他正在陣地前沿碉堡戍守，一聽到槍聲，緊接著看見滿滿的黑影從海灘衝上來，他就知道情況不對，當即反射動作拿起機槍就掃射抗敵，當場擊倒8到10名敵軍，但隨即也被敵人的手榴彈炸傷送醫，他說，這些往事，有時候午夜夢迴時，他都還會想起。

金防部稍後帶著參戰英雄們參訪古寧頭戰史館，整修過後的古寧頭戰史館，讓老英雄們很肯定，很多人也不時提出改進的建議；在下午16點半，老英雄一行也到文化局演藝廳參加由國防部藝工隊舉辦的「紀念古寧頭戰役75週年音樂會-向英雄前輩致敬」活動，以歌舞演出表達對參戰英雄們的崇高敬意。

參戰英雄們明天上午9時許也將前往太武山公墓，參加古寧頭戰役75週年追思祭悼典禮，深切緬懷在戰役中英勇犧牲的將士同袍。這場典禮不僅讓參戰英雄們重返戰地，追思昔日的歷史記憶，也讓眷屬與官兵們更加瞭解先烈的英勇事蹟。