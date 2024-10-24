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金門縣府組團訪廈漳泉 盼活絡小三通旅遊市場

中央社／ 金門24日電

金門縣府日前組團拜訪廈門、漳州、泉州，盼加速陸客來金旅遊進程；縣府觀光處長許績鑫說，隨兩岸觀光政策逐步放寬，如何活絡小三通旅遊市場，已成重要課題。

中國福建公安廳出入境管理局9月27日公告恢復受理福建居民到金門自由行及團體旅遊申請。金門縣政府由許績鑫偕同港務處長許嘉興、車船處長李文堆等於21至23日連訪廈門、漳州、泉州台灣事務辦公室、文化和旅遊局及港口管理部門，盼加速推動陸客來金旅遊進程。

許績鑫表示，陸客來金觀光與消費，對金門整體觀光產業有指標性意義，因此組織交通與觀光部門人員，前往廈門、漳州、泉州，針對促進陸客來金旅遊、行銷金門觀光資源、提升金門旅遊品質，以及推動小三通正常化發展等議題，進行交流與發想。

許績鑫說，廈漳泉是金門好鄰居、好夥伴，各項民間交流綿密，隨兩岸觀光政策逐步放寬，如何活絡小三通旅遊市場，成為當前雙方旅遊部門重要課題。

觀光處發布新聞稿表示，此次進行4場交流座談，就如何鼓勵大陸組團來金門舉辦活動，透過「活動+旅遊」模式，整合各地宣傳管道，增加陸客來金旅遊意願；此外，也針對小三通泉金航班調整，進行初步意見交換，以提升旅客往來兩岸與行程安排便利性。

小三通 金門 陸客

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