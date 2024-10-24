遭控兼任民生醫院副院長違規領獎勵金 高雄衛生局副局長回應

高雄市衛生局副局長潘炤穎今年4月兼任市立民生醫院副院，每月可領3500員兼職費以外，市議員陳麗娜再爆料，僅具醫檢師資格的潘炤穎，領的獎勵金竟是醫事人員點數120點，潘並非醫師，這已屬違規；對此潘炤穎回應，沒領過120點獎勵金，議員所說非事實，薪俸收入均依法完成財產申報，禁得起檢驗。

陳麗娜指出，依據「高雄市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金分配原則」規定，市立醫院獎勵金分為醫事人員和其他工作人員兩部分，潘炤穎並非醫師，所以符合的是「其他工作人員」醫事師一級人員，這部分績效點數只有20點。事實上，潘領的卻是醫事人員點數高達120點的副院長獎勵金，這不符規定，同時衛生局主秘也兼任凱旋醫院副院長，是不是也違規領取獎勵金，衛生局有必要說明。

陳麗娜呼籲，潘炤穎應直接公布每個月領到多少獎勵金，或公布每個月績效獎金分配會議紀錄，才能釋疑，此外有關於接任後一連串出包事件，包括輸錯血、看錯病人、延誤轉診、借牌事件，甚至衛生所白骨案、貪汙等，真相不是潘說了算，應交由政風單位詳細調查，民生醫院政風處更要公布相關資料，這些是都是潘兼任後才發生，卻都推給其他單位卸責。

陳麗娜表示，潘在議會公開講月初領副局長薪資、月中領醫院副院長獎勵金，只因獎勵金不是薪水，衛生局竟以新聞稿說潘「不重領、不兼領為原則，無支領雙薪」，簡直魚目混珠，標準官僚糊弄人民的心態。

當獎勵金領得比本薪還多兩三倍，衛生局卻以「一個是本薪，一個是獎金，所以不是雙薪」辯解，老百姓看到這樣說法，恐怕為之氣結。

陳麗娜說，真正「不重領、不兼領」應是像凱旋醫院派駐民生支援醫師，上班時全在民生醫院就只領民生獎勵金、不領凱旋醫院，潘炤穎領較高副局長本俸，又領民生醫院獎勵金，卻宣稱「不重領，不兼領」，這麼高深玄妙文字，庶民實在看不懂。

另就潘炤穎兼任副院長資格部分，陳麗娜指出，民生醫院貴為地區教學醫院，正、副院長擁有博士學位以及部定助理教授以上教職，已是行之多年傳統與默契，前幾任醫療副院長都具有部定助理教授資格。

潘炤穎還沒拿到博士學位卻擁有醫事人員師一級資格，在師一級遴選上相當少見，兼任民生醫院副院長是否恰當，自有疑義，更何況現任院長林盟喬已不是臨床醫師，行政副院長黃明仁是醫管出身，再加上潘炤穎，難免有官大學問大、外行領導內行之嫌。