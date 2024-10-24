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金門家扶資深志工許永煌李淑賢伉儷 捐10萬成永久之友

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶的資深志工夥伴許永煌（中）、李淑賢（左）伉儷，兩人時常在家扶的大小活動穿梭服務，昨天攜手到金門家扶捐贈十萬元，加入家扶中心永久之友的扶幼行列，由家扶中心主任洪依帆（右）代表接受。圖／民眾提供
金門家扶的資深志工夥伴許永煌（中）、李淑賢（左）伉儷，兩人時常在家扶的大小活動穿梭服務，昨天攜手到金門家扶捐贈十萬元，加入家扶中心永久之友的扶幼行列，由家扶中心主任洪依帆（右）代表接受。圖／民眾提供

金門家扶的資深志工夥伴許永煌、李淑賢伉儷，兩人時常在家扶的大小活動穿梭服務，昨天攜手到金門家扶捐贈十萬元，加入家扶中心永久之友的扶幼行列，由家扶中心主任洪依帆代表接受，並致上最誠摯的感謝之意。

李淑賢在分享時，忍不住一邊拭淚地說，從年輕時期就擔任家扶志工，雖然忙於生計及家庭照顧，但只要自己有時間就會準時到家扶中心報到，協助家扶大大小小的事務，也因為親身投入志工行列，看見家扶專業服務的力量，實際陪伴弱勢家庭走過人生的困境，讓自己非常的感動及感謝，感恩家扶願意成為弱勢兒童的一盞明燈，指引他們人生的方向，也讓自己更願意成為家扶中心支持的後盾。

洪依帆表示，其實許氏夫婦已經是金門家扶的永久之友，過去曾經用家人的名義，而這次才是真正用自己的名義加入永久之友。許氏夫婦是家扶中心的志工、長期捐款人外，同時也是家扶的寄養家庭，他們無私的奉獻，「打開家門，讓愛住進來」，用心陪伴每一位需要照顧的兒童，讓兒童能夠穩定的生活及成長，也用自己的生命經驗影響身邊的親友，全家一起投入志工服務至今，不僅幫助需要協助的兒童，同時也凝聚一家人的感情及向心力，服務別人同時也成就了自己。

金門家扶中心感謝各界的支持及對弱勢兒童的關懷，讓扶助的兒少學習不間斷，培養各項能力，努力奮發向上才有機會翻轉他們的生活，歡迎加入金門家扶中心永久之友的行列，成為弱勢兒童的重要他人，一起為金門地區弱勢兒童盡一份心力。

家扶中心 金門

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