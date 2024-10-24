衛福部二合一糞便篩檢試辦計畫 高市：已爭取近八百個名額

針對高雄市議員林富寶今質詢建議爭取「二合一糞便篩檢計畫」提早防治胃癌及大腸癌，對此衛生局說，已跟中央爭取明年試辦計畫，全台6000個名額，高市爭取近800個名額，對象為45至75歲，終身一次。

依據我國癌症統計資料，胃癌的標準化發生率及死亡率皆名列十大癌症第8，且約有8至9成的胃癌病例，與幽門螺旋桿菌感染有關，為降低國人罹患胃癌風險，衛福部國健署預定於明年度推動以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌試辦計畫。

衛生局表示，已爭取到明年試辦計畫，全台6000個名額，高市共計取得799個名額，對象為45至75歲，終身一次，篩檢方式與大腸糞便篩檢雷同，透過同一次糞便採檢，同時檢測幽門桿菌抗原和糞便潛血，達成此兩項疾病早期篩檢的雙重目標。

衛生局強調，未來朝向胃癌及大腸癌二合一篩檢方式辦理，並依據胃癌標準化發生率及死亡率狀況規畫優先推動區域。