高雄國際食品展開幕 主廚推魷魚料理民眾驚艷

南台灣食品年度盛事「2024高雄國際食品展」今天在高雄展覽館南館開展，高雄市長陳其邁特地前往為參展業者打氣，對於各家業者推陳出新商品，表達讚肯定，台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會今年以「魷秋樂園･義魷味勁」為主題於高雄海味專區參展，宣導吃魷魚、秋刀魚的好處，開展首日還邀請到超人氣義式餐廳主廚黃聖祐示範魷魚料理，鱻香魷魚搭配鮮艷蔬果，讓人彷彿一秒到了義大利，另推出「魷出沒注意！打卡送好禮」、「魷秋樂園解謎 禮券天天抽」及銅板特賣會等好康活動，歡迎民眾一起呷好料、玩遊戲。

台灣區魷秋公會理事長陳皇誠表示，魷魚、秋刀魚均為遠洋漁種，我國遠洋魷釣船會員船隻共107艘，擁有舉足輕重的捕撈實力，每年約12月會遠赴西南大西洋阿根廷公海水域抓捕阿根廷魷魚，捕撈上船後立即進行選別分級、急凍保鮮，因此肉質特別飽滿緊緻、鮮甜。目前時序入秋，正是秋刀魚盛產、飽滿肥美之際，無論阿根廷魷魚或秋刀魚，都含有豐富的蛋白質、Omega-3脂肪酸等，是健康飲食非常重要的營養來源，希望國人可多享用國內優質漁產品。