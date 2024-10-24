高雄市立民生醫院醫糾爭議多 衛生局副局長以「督導為名」進駐惹議

高雄市立民生醫院醫療糾紛頻傳，如今再遭議員爆料副院長由衛生局副局長以「督導之名」進駐卻兼任領雙薪，市立民生醫院今澄清，「副局長兼任副院長」符合資格，薪資部分也以不重領、不兼領為原則，無支領雙薪，並依法財產申報在案。

民生醫院指出，依據《各機關職務代理應行注意事項》第3點規定，潘炤穎代理副院長本職為醫事檢驗師，具備代理民生醫院副院長所需的職等資格，經銓敘部以醫事人員師一級任用銓敘在案，代理案由市府今年4月18日核定，潘即投入醫院病安管理及矯正措施。

潘炤穎代理副院長醫療行政經驗豐富，曾任職民生醫院醫管中心主任，熟悉醫院運作，2015至2016年襄助院長重建24小時急診室與通過醫院評鑑。今年4月底代理副院長迄今，協助市立民生醫院林盟喬院長發掘營運管理缺失、有效整頓醫療秩序。

今年5月發生輸血錯誤醫療事故，經民生醫院積極處置後，病人康復出院，該院於5月27日主動通報重大醫療事故平台，並對涉有疏失醫檢師核予大過1支懲處。

另查，民生醫院「未有」長庚醫師借牌不看診事宜，目前與長庚醫院合作為心臟血管外科，每周一診，周三會搭配心導管手術開刀，另外長庚急診醫師每月醫療合作約12班。

醫療爭議抬棺案，先前已發稿說明，此案經外部專業審查尚無缺失，已於10月11日由衛生局完成調處程序，目前進入司法程序。

有關急診室看錯病人乙案，為私人護理之家送錯A住民至醫院，身上皆為B住民之證件， 急診護理師依規定執行病人辨識，主動發現並等待家屬到場確認，及時發現並通報病安事件。

企劃室主任代理案經簽奉院長核定由行政副院長黃明仁代理，另借重專員鄭瑋婷醫務管理碩士專業，執行相關業務部分由鄭專員協辦。

針對本院管理措施及發布懲處案件，同仁基於保障個人權益，均依保障法相關規定提起復審等救濟程序，均於公務人員保障暨培訓委員會審理中。