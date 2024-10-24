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屏東高級專責救護隊器材到位 11月勤務試運轉

中央社／ 屏東縣24日電

屏東去年緊急救護急救成功率20.67%，全國倒數第2，縣府為提高救護量能，將成立高級專責救護隊；屏東消防局長李彬正今天表示，高階急救器材已到位，預計11月試行勤務運轉。

屏東縣議會開議，今天由消防局進行業務報告。國民黨縣議員黃明賢質詢指出，根據內政部消防署緊急救護到院前心肺功能停止傷病患急救成功率統計，屏東在民國109年急救成功率為15.51%、110年14.92%、111年14.82%、112年20.67%。

黃明賢表示，就去年而言，屏東縣有1021名傷病患到院前OHCA（到院前心肺功能停止），急救成功人數有211人，急救成功率為20.67%，低於全國平均32.22%，更是全國倒數第2，僅高於連江縣11.11%。

黃明賢提及，急救成功率的數據顯示有很大進步空間，高級專責救護隊承擔搶救生命的重大風險，而專責救護隊已喊了1年，電動式頭胸升高器、電子影像喉頭鏡、自動心肺復甦機等高階急救器材是否均到位，而成立的時程是否也已有規劃。

李彬正答詢表示，所需要的高階救護器材均已到位，包含打腎上腺素的骨內針，初期規劃6名高級救護員與4名中級救護員共10人，會視救護量進行人員增補，11月人員進駐，就會開始試行勤務運轉，12月中就會正式成立。

屏東縣 黃明賢

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