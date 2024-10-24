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高雄衛生局副局長遭爆兼市醫副院長領雙薪 衛生局回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立民生醫院。記者郭韋綺／攝影
高雄市立民生醫院。記者郭韋綺／攝影

高雄市議員陳麗娜今踢爆高雄衛生局副局長潘炤穎資格不符，卻同時兼任市立民生醫院副院長領雙薪，對此，衛生局隨也發出聲明澄清，潘依法合規代理民生醫院副院長職務，也無支領雙薪情事

針對議員陳麗娜今在市議會質詢民生醫院代理副院長資格，衛生局嚴正澄清表示，潘炤穎本職為醫事檢驗師，經中央銓敘部「師一級醫事人員」資格銓審無誤，議員所指醫檢師是醫技人員與一般所認定師級不一樣，此為錯誤資訊。

另查潘的薪資均依公務人員待遇、加給及高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定發給，以「不重領、不兼領為原則，無支領雙薪」，並依法財產申報在案。

衛生局說明，按銓敘部醫事人員任用條例，依法領有專門職業證書之醫師、中醫師、牙醫師、藥師、醫事檢驗師、護理師等經中央衛生主管機關核發醫事專門職業證書，並擔任公立醫療機構、政府機關或公立學校組織法規所定醫事職務人員，均屬醫事人員。

衛生局強調，潘炤穎副局長曾歷任民生醫院管理中心主任、疾管處處長、簡任技正、代理醫政科科長及副局長等職務，依據《各機關職務代理應行注意事項》第3點規定，具備代理民生醫院副院長所需職等資格。

至於六龜及旗山等區衛生所人員執行藥品採購及經費核銷等業務違失，均為衛生局「主動發現、主動函送」，與潘所督導局所業務內控查核發覺並依法交辦醫政科及政風室積極處辦後，主動移送廉政署續查。

衛生局 議員 醫師

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