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體恤清潔隊颱風天出勤 高市推加班費外再給補休

中央社／ 高雄24日電

為體恤清潔隊員工作時間長，且颱風天出勤風險高，高市府推出「加一補一」政策，未來只要是颱風天停止上班上課期間出勤者，除原定加班費，將多給1天補休，下次風災生效。

高雄市政府環保局今天表示，目前轄內正式隊員加臨時隊員合計3535人，市府考量清潔隊員工作時間長且颱風天出勤風險高、環境維護任務艱鉅，市長陳其邁同意支持未來颱風天停止上班上課期間出勤者，除原定發給加班費，將額外給予1天補休，以體恤清潔隊員在颱風天辛勤付出、對於生活環境的努力。

環保局指出，清潔隊員們每次在惡劣天候依舊堅守崗位，確保城市環境清潔與安全，陳其邁為感謝清潔隊員颱風天執勤辛勞，這次「加一補一」政策將於下次風災生效，期盼讓清潔隊員在颱風天出勤艱苦工作後，也能獲得適當休息調整。

加班費 颱風

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