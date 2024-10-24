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導演李靖惠新作《愛子歸來》高雄社團發公益包場傳愛　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
導演李靖惠。記者郭韋綺／攝影
導演李靖惠。記者郭韋綺／攝影

釜山國際影展金獎導演李靖惠新作《愛子歸來》關注美國移民議題，故事主角楊媽媽長年寫信給獄中受刑人，從60歲寫到90歲，寫了超過上萬封的信，與受刑人情同母子情誼，交織成一段動人心弦的故事，成為紐約影展閉幕片。昨晚高雄首映會上，李靖惠說，這時代需要愛的力量，盼讓愛蔓延。

高福盟牧師蔡宗勳響應傳愛，昨晚在喜樂時代影城高雄總圖店包場，與300多位觀眾共享感動，他表示，導演長期關注弱勢群體和社會邊緣人，不僅是備受讚譽的導演，在國際上屢獲殊榮，也是深具社會責任感的藝術家，以極具人文關懷的拍攝方式，引導觀眾思考社會隔閡、家庭關係和情感修復的重要議題。

李靖惠表示，全片在美國取景拍攝，該片描述一群懷抱美國夢華人年輕人，不同原因深陷牢獄，甚至被判刑100多年，成為被遺忘的族群，而楊媽媽遭逢人生變故遭逢接二連三家庭變故，一無所有之際，60歲移民美國開始寫信給受刑人，無私的愛穿越監獄高牆，彼此從陌生人發展出情同母子的情誼，讓她在低潮絕處逢生，也打開與孫女之間無形心牆，最後破冰彼此擁抱親吻。

李靖惠說，一般人看來稀鬆平常，卻是重要被忽略的故事，當懷著美國夢來到美國，不同原因進了監獄，長期徒刑讓他們就這樣被世界遺忘，楊媽媽寫了一封又一峰的信，溫暖在孤獨冰冷世界的受刑人，重新在黑暗中得到生命的光、愛的力量，一直寫到90歲手抖再也寫不了，2022年以95歲高壽回到天家。

該片該片歷經10年拍攝，2023年剪輯完成，堪稱「十年磨一劍」。在美國聖地牙哥亞洲電影節嶄露頭角，入選亞美全景競賽片，是唯一入圍台灣電影，短短3周共10場放映會，超過4000人觀賞，並獲紐澤西國際紀錄片影展最佳國際紀錄片獎，也是紐約台灣真實影展閉幕片。

《愛子歸來》入選台灣國際記錄片影展競賽片，高雄各界企業界及社團近來發起萬人贈票傳愛、千場公益包場活動，讓電影未演先轟動，該片將於11月1日起在全台戲院上映。

楊媽媽寄送信件給受刑人。圖／李靖惠導演提供
楊媽媽寄送信件給受刑人。圖／李靖惠導演提供
導演李靖惠新作《愛子歸來》昨晚在喜樂時代影城高雄總圖店放映，吸引300名觀眾入場。記者郭韋綺／攝影
導演李靖惠新作《愛子歸來》昨晚在喜樂時代影城高雄總圖店放映，吸引300名觀眾入場。記者郭韋綺／攝影

受刑人 美國 電影

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