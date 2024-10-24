澎湖縣表揚交通導護志工 陳光復讚無私奉獻

導護志工在學童上下學時，提供一條安心上下學的路，澎湖縣長陳光復今天在交通導護志工表揚大會中，對擔任導護志工無私奉獻與付出，給予肯定外，也呼籲社會大眾遵守交通規則。

澎湖縣政府「愛的守護 安全優先」國民中小學導護志工表揚大會，今天在特殊教育資源中心舉辦，縣長陳光復表揚全縣181位導護志工，肯定平日無私奉獻，為學童提供一條安心上下學的道路。

陳光復表示，交通導護志工成立已超過30年，每每在上下學時間，交通往來最頻繁時刻，導護志工無畏風雨會在學校的出入口路段，來協助維繫學校周邊的交通秩序，引導學童安全通過道路，確保孩子們平安到校或安全回家，有如交通安全的守護者，服務精神，更是值得社會大眾學習與尊敬，期許有更多人投身導護志工行列。

澎湖縣政府指出，遵守交通規則是每位國民應具備的基本素養，持續推動優化縣內交通環境與加強交通安全宣導，提升行人安全意識，並強化駕駛人禮讓行人的觀念，以降低交通事故的發生，營造更安全的生活空間。