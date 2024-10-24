高雄拚節電 要限消防隊冷氣時數「救災越多要越省」…議員狠批

高雄市政府積極淨零，但消防局卻傳出限制分隊冷氣時數，甚至救災件數越多要越省，市議員白喬茵質詢時不滿，追問局長王志平「你自己有沒有開」，王稱「不熱就不開」，白狠酸局長文官出身，沒打過火，卻限制冷氣使用，根本不合理，王則回覆，會再跟基層溝通，讓用電合情合理。

白喬茵質詢時拿出某消防分隊內部群組截圖，訊息稱「本期電費支出比去年同期增加5%，麻煩同仁注意，遵守冷氣使用時段，勿隨意調整，這兩個月火警件數多，分隊高耗能電器使用頻繁，大家記得使用後關閉電源」。

白喬茵先問王志平「在辦公室有沒有開冷氣」，王則回「不熱就不開」，白不滿，追問在座其他局處首長「進辦公室沒開冷氣的舉手」，現場毒防局長、環保局長、衛生局長、警察局長都沒人舉手。

白喬茵狠酸王志平，各局處就消防局長最厲害不開冷氣，局長文官出身，可能沒打過火，完全不懂基層的辛苦，尤其截圖第三點，分隊火災案量多，同仁救災已經很累，卻因為高耗能電器使用多，限制冷氣時數，「案件量越多越不能開冷氣，合理嗎？」

王志平則反駁，稱他沒下過限開冷氣的指令，白則再打臉「很多分隊限制一天只能開一到兩次，在艱困環境內辦公，當局長都不懂基層怎麼操作，局長當假的嗎？」王志平則說，如果主管執行過當，都可以跟他反應，會再跟各單位溝通，希望用電合情合理。

另外，今年高雄市消防局規畫勤務新制，目前選定一支分隊試辦，但白喬茵質疑勤務新制讓基層人員休息時間瑣碎，以模式一來說，24小時班表休息被拆成2段4小時共8小時，不符合消防署連續休息6小時建議，休息時間切得零碎，如何讓消防隊員救災後獲得休息?

但王志平認為，全台灣都沒辦法做到，高雄市推動的勤務新制好處多多，現在只有休2小時，新制讓他休息總時數增加，現在連續4小時，未來朝6小時推動。

不僅於此，消防局業務報告稱全市消防編制人力以達1805人，服務人口比為1比1517，數字引起白橋茵追問，高雄現有人力多少，王則稱1590人，白聽到回答不滿，「如果火警缺人，可以說抱歉這300人還在考試，還沒分發」，痛批王志平美化數字過頭，王被問倒，一時語塞無法回應。

質詢結束後，王志平補充，現有制度是勤一休一，勤22小時，有2小時可外出，隔天則休24小時，現在是規畫勤12小時，休24小時，工作時段少了一半，休息維持一天，未來則會繼續擴編人員，朝編制2490人邁進。