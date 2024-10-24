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凱米颱風釀高雄2.4萬輛泡水車 水利局：千筆補助需補正

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
凱米颱風帶來超大雨量，高雄各地淹水災情嚴重，高市府依據民眾維修的費用，提供泡水車汽車慰助金最高補助2萬元，機車慰助金最高補助2千元。記者劉學聖／攝影
凱米颱風帶來超大雨量，高雄各地淹水災情嚴重，高市府依據民眾維修的費用，提供泡水車汽車慰助金最高補助2萬元，機車慰助金最高補助2千元。記者劉學聖／攝影

高雄近期2次颱風造成嚴重災時情，泡水車數量破萬輛，市府提供泡水的汽車及大型重機最高2萬、一般機車最高2千元補助，截至目前凱米颱風已有2萬4000件申請案，第一批次已於10月7日起陸續撥款；水利局提醒，第二批次仍有1218筆線上申請資料尚未完成補正，請收到通知補正資料的申請人儘速辦理，否則將影響權益。

凱米颱風所造成的泡水車輛慰助計畫目前仍有1218筆線上申請資料尚未完成補正，水利局呼籲相關申請人儘快完成補正，紙本申請案如需補正，也請盡速前往所屬區公所辦理。補正期限將於10月31日下午5時截止，採用線上申請案件於收到結案通知後，應檢附其正本資料並於11月5日前親送至水利局或郵寄（以郵戳為憑），逾期將無法接受辦理。

水利局指出，凱米颱風帶來的強降雨導致高雄市多處嚴重淹水，市府自今年7月29日起開始受理泡水車輛慰助申請，總申請案件量超過2萬4000件，涵蓋汽車、大型重機及機車。水利局與各區公所動員人力進行審查作業，目前第一批次（7、8月申請案）已於10月7日起陸續撥款，第二批次的申請案件仍待補正，預計將於11月中旬完成撥款清冊並進行撥款。並請申請人檢視電子郵件信箱或至市府便民一路通查詢案件辦理狀態。

同時，針對因山陀兒颱風影響而導致的泡水車輛，亦比照凱米颱風的慰助申請方式處理。市民朋友如於災害期間內持有有效行車執照並合法上路的車輛，可於11月6日前攜帶行車執照、存摺影本、佐證照片及收據等資料，至受災區所屬區公所提出申請，請民眾把握時間儘速辦理。

凱米颱風 水利局 災損

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