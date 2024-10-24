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高雄5商圈萬聖節市集 10月26至27日「群魔亂舞」

中央社／ 高雄24日電

高雄各大商圈推出萬聖節主題活動，26、27日下午3時台鐵三塊厝車站前有「鐵道妖怪森林」主題派對；旗后商圈、蓮池潭商圈、中央公園商圈、旗山商圈都在本週末推出主題市集。

高雄市經發局今天透過新聞稿表示，今年有5個商圈在萬聖節到來的週末推出好康優惠，讓遊客到高雄遊玩之餘，可以深入商圈，穿戴與眾不同的搞鬼裝扮遊街，也可以同時品嚐「海」的旗津吃通海美食及「山」的旗山金猴獎優勝美食並提香蕉燈飾，也可以在市區逛商圈特色市集活動。

大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄表示，今年「鐵道妖怪森林」主題派對有60多家在地店家與特色品牌組成的「特色市集」，26日下午3時30分，將由「群魔亂舞狂歡派對」殭屍共舞開場，邀請全台最膽大的玩家走上街頭，與妖魔鬼怪一同角逐最佳裝扮獎項。

高雄市旗山形象商圈促進會理事長吳月鳳表示，商圈主辦的「金猴獎」融合減塑、低碳理念，評鑑模式仿效國際美食界的米其林必比登邀請專業評審及美食部落客，從小吃與伴手禮中精選出40組優質創新產品。

旗山商圈表示，26日下午4時30分「夜訪旗山–閃閃蕉提燈趣」活動，可探訪武德殿、天后宮、糖鐵故事館等，同時有魔術秀、猜燈謎及腦筋急轉彎等互動遊戲，讓親子享受夜遊的樂趣。

高雄市旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說，邁入第5年的旗津吃通海活動，將在26、27日下午2時到8時，於旗津豐收廣場舉辦。活動除了市集及街頭藝人表演外，還有旗津海灘特有沙雕製作體驗及小朋友最愛的氣墊城堡，遊客可換限量新台幣300元變500元旗津加值券。

高雄市蓮池潭觀光商圈發展協會理事長蔡光益表示，「龍虎公益市集」26至27日下午2時30分，集結30多家品牌店家在蓮池潭意象廣場舉辦，現場捐出3張發票或消費滿百，有機會獲得蓮池潭商圈在地店家特色餐飲或伴手禮，並有塗鴉親子DIY體驗。

高雄市中央公園商圈發展協會理事長林濬鴻表示，「17揪去玩中央公園商圈」活動於26日至27日在中央公園商圈舉辦，現場除了有特色市集攤位，更有商圈解謎遊戲。

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