高雄衛生局副局長兼市立醫院副院長 議員爆領雙薪照出包

高雄市立民生醫院今年4月爆出開錯刀，時任院長、副院長均下台負責，高雄市衛生局指派副局長潘炤穎接任醫療副院長督導，但議員陳麗娜今踢爆潘接任後出包不減，每月還可領績效獎金，估月領超過30萬元，潘反駁稱並非事實，但未說明實領薪資，陳最後要求潘應下台負責。

民生醫院4月4日發生一起「開錯刀」的離譜醫療疏失，從醫院工友推錯病患進手術室，病房護理師、手術室護理師、麻醉醫師、執刀醫師，都沒發現，直到病房護理師給藥時才發現錯誤，但病患早被開完刀。

事後主刀醫師陸希平記兩大過免職，其餘相關醫事人員也被懲處，院長、副院長均下台負責，衛生局並指派潘炤穎該院副院長，負責督導院內工作。

陳麗娜今質詢時，先指潘炤穎資格不符，該院副院長依法需要師級醫事人員兼任，潘有資格嗎？潘則稱他是醫事檢驗師，屬於一級醫事人員，接任副院長合乎規定。

陳接著追問，副院長依規定可領績效獎金，潘炤穎身兼副院長，一人領兩分薪水，每月中旬還有績效獎金，計算下來潘一個月至少可月領超過50萬元；潘則反駁並沒有，確實有績效獎金，但只有領兩個月。

陳不放棄追問潘炤穎績效獎金領多少「有沒有30萬?」「你一個人領的薪水就超過在座局長」，潘則反駁沒有，絕對沒有30萬元，但未透露實領多少。

陳麗娜不滿，拿出潘接任副院長後民生醫院出包案例，如病患輸錯血送入加護病房、急診室看錯病人、延誤患者轉診就醫逼家屬抬棺抗議、借長庚醫師牌照職業卻無看診。

陳麗娜質疑，潘炤穎接任副院長是要整頓民生醫院，但出包案例並未減少，這些案例發生後，下面部屬都被懲處，這些內部管理疏失，副院長為何不開除自己？

陳麗娜還說，民生醫院一個醫師兼任兩個科主任，院內是沒人嗎？身為院長智囊的企劃室主任，是契約人員，民生醫院這樣不被搞壞才怪，說要整頓，並不是安插衛生局人員進到醫院領錢，他要求潘自請負責，也請局長立刻處理。